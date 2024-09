Vandaag in 1975: de ontvoerde miljonairsdochter Patty Hearst wordt gearresteerd

Op 18 september 1975 werd de ontvoerde miljonairsdochter Patty Hearst gearresteerd. Ze had zich aangesloten bij haar ontvoerders.

Patty Hearst, de kleindochter van de Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst, werd op 4 februari 1974 op 19-jarige leegtijd ontvoerd uit haar appartement in Berkeley, Californië. De daders waren leden van de Symbionese Liberation Army (SLA), een links-radicale groep die vocht tegen ongelijkheid en het kapitalisme.

De groep eiste dat de Amerikaanse overheid twee gevangengenomen SLA-leden vrij zou laten. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, eiste de groep dat de Hearst-familie 70 dollar aan eten zou schenken aan iedere inwoner van Californië die dat nodig had, een operatie die 400 miljoen dollar zou kosten. De familie doneerde uiteindelijk 2 miljoen dollar aan voedsel, maar nadat de distributie daarvan een complete chaos was, weigerde de SLA om Patty vrij te laten.

Onverwachte wending

In de weken na haar ontvoering verschenen er bandopnames waarin Patty verklaarde zich te hebben aangesloten bij de SLA en nam ze de naam ‘Tania’ aan. Ze werd ook, samen met andere leden, vastgelegd op bewakingscamera’s tijdens een gewapende bankoverval. Patty droeg een automatisch geweer en leek volledig mee te werken.

De switch van slachtoffer naar medeplichtige schokte de wereld en leidde tot speculaties over psychologische manipulatie, later aangeduid als het stockholmsyndroom.

In de maanden daarop wist Patty uit handen van de politie te blijven terwijl de SLA een reeks gewelddadige acties bleef uitvoeren. Uiteindelijk, na een uitgebreide klopjacht, werd Patty Hearst op 18 september 1975 gearresteerd door de FBI in een appartement in San Francisco.

Gratie verleend

Haar rechtszaak was enorm controversieel. Zelf zei ze gehersenspoeld te zijn, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Ze kreeg zeven jaar gevangenisstraf voor haar rol in de bankoverval en andere criminele activiteiten. Na een hoop ophef werd haar straf in 1979 door president Jimmy Carter omgezet in een lagere straf, waarna ze werd vrijgelaten. In 2001 verleende president Bill Clinton haar uiteindelijk zelfs gratie.