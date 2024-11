Vandaag in 1947: de Spruce Goose maakt zijn eerste en enige vlucht

Op 2 november 1947 maakt het houten vrachtvliegtuig, ontworpen door Howard Hughes, zijn eerste vlucht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stuurden de Verenigde Staten regelmatig soldaten, wapens, en andere benodigdheden naar Groot-Brittannië. Het Duitse leger onderschepte en vernielde deze vrachtschepen echter vaak voor ze hun doel konden bereiken. De Amerikaanse overheid gaf daarom de opdracht voor het maken van een groot transportvliegtuig dat de Atlantische Oceaan kon oversteken met grote hoeveelheden aan materialen.

Meer Vandaag in…

Spruce Goose

Fabrikant Henry J Kaiser en ingenieur Howard Hughes kwamen samen met het idee van de HK-1, een soort hybride tussen een vliegtuig een boot, bedoeld om zwaarbeladen vanaf het wateroppervlak te kunnen opstijgen en zo zonder gevaar van vijandelijke schepen lange afstanden te overbruggen. Vanwege de oorlog waren lichte materialen als aluminium niet beschikbaar, en moest het gevaarte van hout gemaakt worden. Hierdoor werd het ook wel de Spruce Goose genoemd, naar het hout van de spar. Dit was een bijnaam die de makers niet konden waarderen.

De ontwikkeling duurde lang en de totale kosten van het project liepen op tot ruim 23 miljoen dollar. Na zestien maanden constructie stapte Kaiser door ontevreden over Hughes’ perfectionisme uit het project, waarna Hughes de naam veranderde naar H-4 Hercules. Vijf jaar nadat de regering de opdracht gaf voor de bouw van het vliegtuig, was het in 1946 dan zo ver: een prototype was klaar voor gebruik.

Testvlucht

De oorlog was echter al voorbij. In 1947 werd Hughes opgeroepen om te getuigen voor de Amerikaanse senaat over het gebruik van overheidsgelden voor de bouw van het vliegtuig. Hier hield hij vol dat het hij trots was op zijn ontwerp, en dat hij het land zou verlaten als het vliegtuig zou falen tijdens een testvlucht. Op 2 november voegde hij daad bij woord. In de haven van Long Beach in Californië keken duizenden toeschouwers toe hoe Hughes’ vliegtuig uit het water opsteeg en dertig secondes lang rondvloog voordat het weer veilig landde.

Ondanks de succesvolle testvlucht werd de Spruce Goose nooit in productie genomen. Zijn hele leven lang bleef dit project Howard Hughes’ grootste trots. Tot aan zijn dood in 1976 bewaarde en onderhield hij het prototype in een enorme hangar, klaar voor vertrek. Na 2 november 1947 heeft zijn ontwerp nooit meer gevlogen.

Bronnen: HISTORY, Evergreen Museum, All Thats Interesting