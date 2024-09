Vandaag in 1949: raket ontploft en aap sterft

Dit is niet een Albert, maar Enos. Enos was een chimpansee die in 1961 twee rondjes om de aarde heeft gevlogen. Na die ruimtereis ging zijn gezondheid achteruit en hij stierf een jaar later. Beeld: NASA.

Op 16 september 1949 lanceerden de VS een V2-raket met aan boord een aap genaamd Albert III. De raket explodeerde 10 seconden na de lancering.

Voordat de Verenigde Staten mensen naar de ruimte lanceerden, stuurden ze apen met raketten mee. De NASA wilde zo onderzoeken wat de impact van een raketlancering en ruimtereis op een menselijk lichaam zou kunnen zijn. De apen werden allemaal verdoofd en bedekt met sensoren en sondes die hun vitale functies bijhielden.

Op 16 september 1949 was het de beurt aan een Java-aap genaamd Albert III. Hij werd in een V2-raket gelanceerd, maar die ontplofte al 10 seconden na de take-off. De aap overleefde het ongeluk uiteraard niet.

Zoals je aan zijn naam kunt afleiden, was Albert III niet de eerste aap die de VS naar de ruimte stuurden. Albert nummer I werd als eerste aap ooit gelanceerd met een V2-raket in 1948. De resusaap stierf door verstikking, misschien zelfs al voor de lancering. Zijn opvolger, ook een resusaap, bereikte in 1949 een hoogte van 134 kilometer en werd daarmee het eerste zoogdier in de ruimte. Bij de landing van zijn V2-raket werkten de parachutes niet en de vlucht van Albert II eindigde daardoor in een vurige crash.

Na Albert III zijn er nog veel meer apen gelanceerd, maar die heetten niet meer Albert. In 1951 overleefde een resusaap genaamd Yorick (soms ook Albert VI genoemd) als eerste aap een raketvlucht, maar het gestreste dier stierf twee uur na de landing alsnog.