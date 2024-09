Vandaag in 1979: de NASA onthult de spaceshuttle

Op 17 september 1979 onthulde de NASA de spaceshuttle. Dit herbruikbare ruimtevaartuig zorgde voor een revolutie in de ruimtevaart.

De spaceshuttles speelden zonder twijfel een belangrijke rol in de ruimtevaartgeschiedenis. In tegenstelling tot eerdere raketten, waren ze herbruikbaar, ze konden namelijk landen als een vliegtuig. Dit maakte ruimtevaart plotseling een stuk efficiënter en goedkoper.

De NASA presenteerde de eerste spaceshuttle, de Enterprise, op 17 september 1976. Hoewel dit ruimtevliegtuig de ruimte uiteindelijk nooit heeft gehaald, bewees het wel dat dit concept haalbaar was. De Columbia was de eerste shuttle die daadwerkelijk de ruimte bereikte, op 12 april 1981.

Tijdens het spaceshuttleprogramma, dat ruim dertig jaar liep, zijn zes ruimtevliegtuigen gebouwd. Ze voerden allerlei missies uit, van het lanceren van satellieten en telescopen (waaronder Hubble) tot het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten en het bouwen van het internationale ruimtestation ISS.

Niet alleen maar succes

Maar het programma verliep niet zonder incidenten. In 1986 explodeerde de Challenger 73 seconden na de lancering, waardoor de volledige zevenkoppige bemanning omkwam. Zeventien jaar later, in 2003, gebeurde er een even dodelijk ongeluk. Doordat de Columbia tijdens de lancering schade had opgelopen aan het hitteschild, viel het ruimteschip bij terugkomst in de atmosfeer uit elkaar.

Door deze dodelijke ongelukken kreeg het spaceshuttleprogramma steeds meer kritiek. Uiteindelijk besloot de NASA om de stekker eruit te trekken. Atlantis maakte in 2011 de laatste vlucht.

Bekijk hoe spaceshuttle Atlantis landt als een vliegtuig:



Openingsbeeld: NASA