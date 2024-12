Ingestorte verkoopcijfers: komt het nog goed met de elektrische auto?

De verkoopcijfers van elektrische auto’s stortten deze zomer in. Grote fabrikanten bevroren hun elektrische plannen en Europa trok hoge tolmuren op tegen stekkerauto’s uit China. Intussen blijven twijfels rondzingen over de feitelijke milieuvoordelen. Komt het goed met de EV?

Als een blikseminslag. Zo snel brak elektrisch rijden de laatste tien jaar door. Ongeveer een decennium geleden kende nog vrijwel niemand Tesla en was Elon Musk vooral een nerdy fintech-ondernemer met een rakettenfetish uit Silicon Valley, tot hij ook elektrische auto’s (EV’s) ging bouwen. Het publiek reageerde uitzinnig en ineens ging het hard. Overheden strooiden met duurzaamheidssubsidies en Tesla veroverde de automarkt, gevolgd door andere merken die overhaast omschakelden op EV’s.

In Europa, waar wegvervoer ongeveer 20 procent van de CO 2 -uitstoot veroorzaakt, werd de batterij-auto met gejuich ontvangen als een van de middelen tegen klimaatverandering. In 2023 was 13,9 procent van alle nieuw verkochte auto’s in Europa een batterij-elektrische auto (BEV), medio 2024 zelfs 21 procent.

Tegenslag

Toen ging het mis. De EV-verkoop in de Europese Unie zakte deze zomer opeens met 11 procent, vergeleken met een jaar eerder, terwijl zware brandstofgestookte SUV’s juist een verkooprecord vestigden. En het werd nog erger: “EU-registraties batterij-EV’s storten in”, schreven vakmedia begin september. Van de nieuw verkochte auto’s in Europa was in augustus opeens nog maar 14,4 procent een BEV. Wat zat hierachter?

De Europese fabrikanten wezen op een cocktail van factoren: te weinig oplaadpunten, te weinig groene energie, te weinig overheidssteun, vraagtekens rond de herkomst en beschikbaarheid van grondstoffen, forse concurrentie uit China en te weinig vertrouwen bij het publiek. EV’s waren ineens niet het 100 procent duurzame wondermiddel meer dat ze ooit leken te zijn.

Tekst: Leonard van den Berg

Beeld: AFP/Getty Images