Het verhaal achter de enorme én enorm omstreden Drieklovendam

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Soms maken mensenhanden daarbij iets wat je als een modern wereldwonder kunt beschouwen. Die behandelen we in de nieuwe serie ‘Technische Wereldwonderen’. In deze eerste aflevering: de enorme én enorm omstreden Drieklovendam.

Wanneer je als kind weleens hebt geprobeerd om een dam te bouwen in een stroompje, weet je hoe lastig het is om water te temmen. Toch doet de mensheid dat al heel lang. De eerste dammen verrezen drieduizend jaar geleden al in wat we nu de Vruchtbare Halvemaan of de Vruchtbare Sikkel noemen; een gebied in het Midden-Oosten dat (delen van) het huidige Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Koeweit, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije omvat. Daar waar jagers-verzamelaars zich voor het eerst begonnen te vestigen en de akkerbouw werd geboren, was het handig om water vast te houden om gewassen te kunnen bewateren.

Later werden er ook dammen gebouwd om overstromingen tegen te gaan en scheepvaart mogelijk te maken of te verbeteren. Toen tijdens de industriële revolutie turbines werden ontwikkeld, kregen dammen er een belangrijke functie bij: die van energieopwekker.

Economische crisis

Al die functies komen samen in de Chinese Drieklovendam, een omstreden moloch van 2335 meter lang en 185 meter hoog, opgetrokken uit 28 miljoen kubieke meter beton en 463 miljoen kilo staal. Het idee voor een dam in de Yangtze-rivier was, toen China daar begin jaren negentig serieus mee aan de slag ging, niet kakelvers. Al in de jaren twintig waarde het ambitieuze plan rond binnen de Chinese Nationalistische Partij, maar het kwam toen niet echt van de grond.

In 1944 werd het idee licht afgestoft toen John L. Savage, een Amerikaanse damexpert van het U.S. Bureau of Reclamation, door China werd uitgenodigd om veldonderzoek te doen naar de beste locatie. Twee jaar later kreeg zijn werkgever opdracht om de dam te ontwerpen en werden er meer dan vijftig Chinese technici naar de Verenigde Staten gestuurd om hieraan mee te werken. Maar door een diepe economische crisis en het heropleven van de Chinese burgeroorlog besloot de regering om de plannen in 1947 toch weer in een la te schuiven.

Beeld: Nurphoto/Getty Images