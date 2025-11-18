Hoe de VS zijn volledige arsenaal aan kernwapens moderniseert

Als je een tegenstander wilt afschrikken met je kernwapens, moeten die natuurlijk wel goed functioneren. Daarom is Amerika begonnen al zijn verouderde kernkoppen, -raketten, -onderzeeërs en -bommenwerpers te vervangen door nieuwe exemplaren. Hoe ziet deze anderhalf biljoen euro kostende operatie eruit?

Tijdens de Koude Oorlog had de VS te allen tijde B-52-bommenwerpers in de lucht, klaar om hun nucleaire lading boven de Sovjet-Unie af te werpen. Op 27 september 1991 maakte de toenmalige minister van Defensie, Dick Cheney, daar een einde aan. Drie maanden later viel de Sovjet-Unie krakend en piepend uit elkaar: de Koude Oorlog was voorbij. Daarmee leek ook een einde te komen aan de geldverslindende nucleaire wapenwedloop.

Politici spraken optimistisch over een ‘vredesdividend’: bakken met defensiegeld konden voortaan vreedzame doelen bekostigen. Ook belangrijke grondstoffen uit de oorlogsindustrie konden nu elders worden ingezet. Zo ging overbodig geworden uranium uit de Russische defensiesector naar de Verenigde Staten, voor gebruik in kerncentrales. De landen onderhandelden druk over het wederzijds verminderen van het aantal kernwapens.

Totale vernieuwing

Anno 2025 is het vredesdividend een gepasseerd station. China en Rusland werken driftig aan het uitbreiden en vernieuwen van hun kernwapenarsenalen, de VS wil niet achterblijven. Het land is al een jaar of tien tamelijk onder de radar bezig aan een totale vernieuwing van de zogeheten nucleaire triade: kernwapens op het land, in de lucht en op zee.

Het Pentagon schat de kosten van alle nieuwe kernkoppen, raketsilo’s, intercontinentale raketten en kernonderzeeërs behoedzaam op 1,7 biljoen dollar (1,7 met elf nullen erachter; omgerekend zo’n anderhalf biljoen euro). En dat is dan nog een voorzichtige schatting: de kosten van grote projecten met veel technische en logistieke uitdagingen lopen vrijwel altijd uit de hand. Maar deze investering acht Amerika domweg noodzakelijk om het hele nucleaire vernietigingsapparaat te kunnen blijven inschakelen, zonder haperen.

