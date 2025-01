De hartverscheurende geschiedenis van de Taj Mahal

De Taj Mahal werd niet in het midden van het 17 hectare grote gebied gebouwd, maar aan de noordkant van het complex. Een slimme compositie. Als je over de tuin naar het 73 meter hoge mausoleum kijkt, lijkt het bouwwerk nóg groter. Beeld: Shutterstock.

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: de Taj Mahal, een marmeren ode van een heerser aan zijn overleden vrouw.

In de zomer van het jaar 1631 spelen grootmogol Shah Jahan en zijn zwangere vrouw Mumtaz Mahal een potje schaak, als ze opeens naar haar buik grijpt en het uitschreeuwt van de pijn. Artsen komen toegesneld, maar kunnen niet voorkomen dat Mumtaz’ veertiende zwangerschap haar laatste wordt. Ze sterft in het kraambed.

Of Sjah Jahan, leider van het Indiase Mogolrijk, daadwerkelijk aan het schaken was met zijn vrouw toen het noodlot toesloeg, zoals historicus Diana Preston schetst in haar boek De Taj Mahal, is niet zeker. Haar dood staat wel vast, en Shah Jahan wordt verscheurd door verdriet. Mumtaz Mahal was weliswaar niet de enige echtgenote van de heerser, maar wel zijn favoriete.

De keizer wil zijn vrouw eren door haar te ruste te leggen in een speciaal voor haar gebouwd, marmeren mausoleum. En zo leidt de dood van Mumtaz Mahal tot de geboorte van de Taj Mahal, een van de meest iconische monumenten ter wereld.

Dit is het begin van het artikel over de geschiedenis en bouw van de Taj Mahal. Het hele verhaal lees je in KIJK 2-2025. Bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de link hieronder.