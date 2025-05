Victor Lustig: de zwendelaar die de Eiffeltoren ‘verkocht’

De in het huidige Tsjechië geboren Victor Lustig (1890-1947) haalde in de eerste helft van de vorige eeuw talloze slinkse trucs uit. Maar de streek die hem de meeste faam opleverde, was het verkopen van de Eiffeltoren. Niet een keer, maar twéé keer.

In 1925 las Lustig, die op dat moment in Frankrijk verbleef, een krantenartikel over uit de pan gerezen onderhoudskosten voor het bouwwerk. Op basis hiervan creëerde hij een plausibel scenario: de stad Parijs kon de kosten niet langer dragen en wilde het metaal als schroot verkopen. Hij deed zich voor als ambtenaar en schreef meerdere schroothandelaren een officieel ogende brief met een overnamevoorstel.

Handelaar André Poisson tuinde erin en sprak met Lustig af om de details door te nemen. Hoeveel Poisson uiteindelijk heeft betaald is onduidelijk, maar het was in elk geval veel. Tegen de tijd dat hij ontdekte dat hij in het ootje was genomen, zat Lustig al lang en breed in Oostenrijk. Poisson schaamde zich zo diep voor zijn actie, dat hij niet naar de politie stapte.

De Eiffeltorenverkoop was niet Lustigs enige truc. Hij was een meester in het uitzoeken van het juiste slachtoffer. Hij rekende erop dat de ongelukkige niet naar de politie zou stappen uit schaamte, of omdat diegene zelf ook met schimmige zaakjes bezig was.

Enkele jaren later probeerde Lustig de ‘verkoop’ van de Eiffeltoren dunnetjes over te doen. Hij keerde terug naar Parijs en schreef wederom schroothandelaren aan. Deze keer roken zijn slachtoffers wel lont en stapten ze naar de politie voordat de deal rond was. Hierop kwam ook zijn eerdere bedrog aan het licht.

Lustig ontsnapte net op tijd naar de Verenigde Staten, waar hij zich met andere duistere deals bezighield, zoals het vervalsen van geld. In 1935 werd hij opgepakt en naar de Alcatraz-gevangenis gestuurd. Daar overleed hij in 1947 aan een longontsteking.

