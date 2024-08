Hoe werd de Chinese Muur gebouwd?

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: de nogal indrukwekkende, duizenden kilometers lange Chinese Muur.

Nee, de Chinese Muur stelt geen draak voor. Hij werd niet in één keer gebouwd en is niet één constructie. Hij was niet (alleen) bedoeld om buitenlandse indringers te weren. Menselijke resten werden niet als bouwmateriaal gebruikt. En nee, de duizenden kilometers lange barrière – hoe immens en imposant ook – is niet vanaf de maan te zien. Kortom, er zijn nogal wat misverstanden over ‘de muur’. Maar die doen niets af aan het feit dat het een van de grootste bouwwerken uit de geschiedenis is en dus een plek verdient in deze artikelenreeks over wereldprojecten.

Aanvalslustige nomaden

Het verhaal begint honderden jaren voor Christus. In die tijd bestond het huidige China uit flink wat koninkrijken die stuk voor stuk probeerden om hun buren te onderwerpen. De Shang-dynastie (circa 1600 tot 1050 voor Christus) bouwde al aarden wallen om steden te beschermen.

Maar een van de eerste delen van wat nu als de Chinese Muur wordt beschouwd, verrees pas rond 450 voor Christus. Met het lange verdedigingswerk probeerde de staat Qi in het noordoosten van China vijandelijke staten als Ju, Lu en Jin buiten de deur te houden.

Dat idee sloeg aan en al snel bouwden de zeven grootste koninkrijken meer muren; niet alleen tegen de ‘eigen’ buurvolkeren, maar steeds vaker ook tegen aanvalslustige nomaden uit het noorden. Die Xiongnu trokken met grote kuddes paarden, schapen of geiten over de droge steppegebieden en vulden hun voorraden voedsel en slaven maar al te graag aan door rooftochten uit te voeren. De opgetrokken Chinese verdedigingswerken waren zeker niet onneembaar, maar alles leek beter dan niets doen.

