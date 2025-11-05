Filmpje: astronauten bereiden maaltijd met ruimte-oven

Chinese astronauten hebben dankzij een speciale oven een ‘BBQ’ kunnen houden in ruimtestation Tiangong.

Vis uit blik, gevriesdroogd roerei, vacuümverpakte garnalen: eten aan boord van een ruimtestation laat nogal te wensen over. Maar nu commerciële ruimtevaart in opkomst is en er ­missies worden gepland die jaren kunnen duren, werken technici en culinaire experts aan manieren om maaltijden te maken die meer lijken op wat de astronauten thuis eten.

Aan boord van het Chinese ruimtestation Tiangong hebben ze daarom onlangs een speciale oven ontvangen. En die is direct in gebruik genomen: de astronauten hebben er kippenvleugels en biefstuk mee gemaakt – én dit gefilmd:

Airfryer

Een normale oven werkt niet in de ruimte. Het grote probleem: gewichtloosheid. Zonder zwaartekracht is er geen convectie, dus stijgt warme lucht niet op. De hete lucht blijft simpelweg hangen, waardoor het gerecht ongelijkmatig gaart — sommige stukken blijven zo goed als rauw, terwijl andere aanbranden. Om dat te voorkomen, lijkt de Chinese ruimte-oven meer op een airfryer, met ventilatoren die de warme lucht laten circuleren.

Een ander probleem is dat er aan boord van het Tiangong-station geen plek is waar de dampen die een oven produceert naartoe kunnen. Daarom is de oven uitgerust met een filtersysteem bestaande uit meerdere lagen dat rook, vet en andere deeltjes opvangt voordat ze de atmosfeer van het station kunnen vervuilen.

Koekjes bakken

Nog wat specificaties. De oven kan een temperatuur behalen tot 190 graden Celsius; bij deze temperatuur kan voedsel een krokante textuur krijgen. Een rooster houdt het eten op zijn plek, zodat het niet wegzweeft wanneer je het uit de oven haalt. En het apparaat gaat vijfhonderd gebruikscycli mee.

In 2019 bakten astronauten in het ISS overigens al koekjes met een prototype van deze oven. Al ging dit toen traag. De kippenvleugels en steak waren daarentegen vrij snel klaar: in 28 minuten.

Bronnen: Space.com, New Atlas