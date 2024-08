Picture Perfect: imposante piramides van Moeder Natuur

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: imposante aardpiramides in Bryce Canyon.

De Verenigde Staten hebben tientallen nationale parken die allemaal een bezoekje waard zijn. Maar Bryce Canyon National Park in het zuidwesten van Utah ziet er wel heel bijzonder uit. Honderden rotspilaren, sommige zo hoog als een flat met tien verdiepingen, laten het bijna op een fantasiewereld lijken.

Aardpiramides

Die pilaren worden aardpiramides genoemd (in het Engels heten ze hoodoos). Deze geologische verschijnselen komen over de hele wereld voor, maar nergens zijn het er zoveel bij elkaar als in Bryce Canyon.

Aardpiramides ontstaan in gebieden waar zachte gesteentelagen worden bedekt door veel robuuster gesteente. Die onderste lagen zijn daardoor beschermd tegen verwering en erosie. Tenminste, voor een tijdje, want die beschermlaag is niet onverwoestbaar, en door de tijd heen ontstaan daar toch scheuren in.

Hoewel aardpiramides over de hele wereld voorkomen, zijn het er nergens zoveel bij elkaar als in Bryce Canyon. Beeld: King of Hearts, CC BY-SA 4.0.

Bevroren regenwater

In het geval van Bryce Canyon druipt er regenwater in die spleten. In het nationale park daalt de temperatuur ’s nachts vaak tot onder het vriespunt. Het water in de scheuren bevriest, zet daarbij uit, en maakt de breuken daardoor groter. Over een periode van miljoenen jaren zijn zo de bovenste laag én de zachtere laag helemaal weggesleten.

Op enkele plekken is de beschermlaag wel nog steeds intact, waardoor ook de zachtere gesteentes daaronder nog ongedeerd zijn. Deze rotsformaties steken daardoor als hoge torens boven het landschap uit.

Hamer van Thor

Aardpiramides bestaan meestal uit verschillende gesteentelagen en gesteentesoorten, hierdoor hebben ze vaak meerdere kleuren. Bovendien zorgt dit ervoor dat ze niet overal even breed zijn; sommige gesteentes verslijten namelijk sneller door processen waartegen de bovenste laag niet beschermt, zoals wind.

Op de foto bovenaan dit artikel kijken we naar een hoodoo die de naam Thor’s Hammer draagt. Met 45 meter is deze de hoogste in Bryce Canyon.

Openingsfoto: Don Cook/Getty Images