Picture Perfect: windturbinehuis

Voor het grootste deel zijn oude windturbines goed recyclebaar. Zo’n 90 procent (in gewicht) van de onderdelen kan hergebruikt worden, waaronder de fundering, de toren en het mechaniek. Het staal in deze onderdelen kan bijvoorbeeld worden gesmolten en opnieuw worden gebruikt. Het nadeel is alleen dat daar veel energie voor nodig is en uitstoot veroorzaakt.

Het zou duurzamer zijn om de materialen met zo min mogelijk bewerkingen een nieuw leven te geven. Vattenfall, eigenaar van veel windturbines, wil laten zien dat de materialen op vernieuwende manieren hergebruikt kunnen worden. Samen met designstudio Superuse bouwde het een nacelle (de ‘kast’ boven op de turbine) om tot tiny house. Het huisje was vorige week te aanschouwen tijdens de Dutch Design Week.

Het tiny house is uitgerust met slimme voorzieningen, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en een zonnestroomboiler. Beeld: Vattenfall/Jorrit Lousberg.

10.000 turbines

De gebruikte nacelle is afkomstig van een V80 2MW turbine die in 2005 in Oostenrijk werd gebouwd. Deze turbine heeft tijdens bijna 20 jaar trouwe dienst 73 gigawattuur elektriciteit geleverd, genoeg om zo’n 29.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Van de V80 2MW zijn zeker tienduizend exemplaren gebouwd, verspreid over de wereld. Maar veel hebben het einde van hun leven bereikt en moeten binnenkort worden ontmanteld. Volgens Vattenfall en Superuse zijn de turbinematerialen daarna op veel manieren te hergebruiken. “Als zelfs zo’n complex bouwwerk als een huis mogelijk is, dan zijn tal van simpelere oplossingen ook haalbaar en schaalbaar”, aldus Jos de Krieger van Superuse.

Het tiny house is ingericht met meubels van de tweedehands marktplaats Reliving. Beeld: Vattenfall/Jorrit Lousberg.

Tweedehands meubels

Windturbines en hun nacelles zijn door de jaren heen steeds groter geworden. Volgens Vattenfall is de V80 2MW het eerste model waarvan de kast net groot genoeg is om een tiny house van te maken: vier meter breed, tien meter lang en drie meter hoog.

Ondanks de beperkte afmetingen, heeft het huisje een keuken, badkamer en leefruimte. Bovendien is het uitgerust met slimme voorzieningen, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en een zonnestroomboiler. Het werd ingericht door Reliving, een marktplaats voor unieke tweedehands meubels. In het tiny house pronkt ook een tafel waarin een gerecycled windturbineblad is verwerkt.

Bron: Vattenfall