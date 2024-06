Picture Perfect: zwemmend vliegtuig

De internationale luchthaven Salgado Filho in de Braziliaanse stad Porto Alegre staat al weken onder water na extreme overstromingen. Beeld: Anselmo Cunha/AFP/Getty Images.

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vliegtuig op een ondergelopen luchthaven in Brazilië.

Eind april en begin mei kreeg Rio Grande do Sul, de zuidelijkste deelstaat van Brazilië, te maken met enorm hevige regenval. Op sommige dagen viel er ruim 150 millimeter regen, meer dan het gebied normaal in een maand voor de kiezen krijgt.

Dit leidde tot een van de ergste overstromingen in Brazilië ooit. Door het noodweer stortte da dam van een waterkrachtcentrale in, wat de overlast nog veel groter maakte. Veel straten liepen onder water, bruggen stortten in en aardverschuivingen veroorzaakte veel schade.

Door de gevolgen van de overstromingen zijn meer dan 160 mensen omgekomen en nog eens 600.000 hebben hun huizen moeten ontvluchten.

Regen voorbij, maar nog steeds problemen

Hoewel de regen inmiddels is afgenomen, staan nog steeds grote delen van Rio Grande do Sul onder water. Bijvoorbeeld ook de luchthaven Salgado Filho in de stad Porto Alegre (foto bovenaan het artikel, genomen op 20 mei).

Doordat het overstromingswater op veel plekken stilstaat, wordt het steeds viezer, bijvoorbeeld door de uitwerpselen van ratten. Hierdoor raken mensen besmet met gevaarlijke infectieziektes.

Naar verwachting kan het nog weken duren voordat al het water is weggetrokken.

Oorzaak van overstroming?

Volgens het Braziliaanse meteorologische intituut INMET werd de ongekende regenval veroorzaakt door het weer fenomeen El Niño. Hetzelfde verschijnsel zorgde eerder dit jaar juist voor droogte in het Amazonegebied. Maar wetenschappers zeggen dat El Niño niet de enige oorzaak is; door klimaatverandering zal extreem weer steeds vaker voorkomen.

Porto Alegre, de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul, tijdens de overstromingen. Beeld: Lula Oficial/Ricardo Stuckert/PR/CC BY-SA 2.0.

Bronnen: BBC, The Guardian