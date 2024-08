Plaatjes schieten: acht prijswinnende defensiefotografen

Twee oud-soldaten uit het Amerikaanse leger, Kenny Holston en Jensen Stidham, besloten iets te doen met hun liefde voor fotografie. Samen richtten ze de Military Visual Awards op, een internationale wedstrijd voor defensiefotografen. En dat levert heel fraaie platen op.

NB: Dit beeldverhaal kon je eerder al lezen in KIJK 8/2021. Deze foto’s stammen dan ook uit de 2020-editie (helaas de laatste editie) van de Military Visual Awards, maar dat maakt ze niet minder bijzonder.

Verjaardagsvlucht

© Cody Hendrix/Navy Flight Demonstration Squadron | Military Visual Awards 2020

Het demonstratieteam van de Amerikaanse marine is natuurlijk altijd goed voor mooie beelden. Ook nu weer. De Blue Angels maakten in 2020 samen met een C-130 een formatievlucht om te vieren dat dit type transportvliegtuig toen een halve eeuw bij het team in dienst was (om onder andere apparatuur en technici te vervoeren). Het nieuwste model, deze C-130J Super Hercules, werd vorig jaar in gebruik genomen.

Slijtageslag

© Bobby Yarbrough/Marine Corps Recruit Depot | Military Visual Awards 2020

Het blijft bij deze plaat lastig om te bepalen waar je naar kijkt. Is het een simpele reflectie? Zit de fotograaf onder het ijs? Zeker is wel dat deze rekruten bezig zijn met de Crucible, een 54 uur durende slijtageslag, waarna ze, als ze hem doorstaan, het Eagle, Globe and Anchor-insigne krijgen. Dan mogen ze zich eindelijk een U.S. Marine noemen.

Op het droge

© Aaron Zwaar/Media Centrum Defensie | Military Visual Awards 2020

Tijdens een havenbezoek leidde de commandant van Zr. Ms. De Ruyter zijn bemanning door de woestijn van Dubai. De vervreemdende plaat van marinemensen in de droge zandduinen werd gemaakt door de Nederlandse defensiefotograaf Aaron Zwaar. Hij won er de eerste prijs mee in de categorie Feature.

Weggeblazen

© Isaac Cantrell | Military Visual Awards 2020

Terwijl een CH-53E Super Stallion de landing inzet, zandstraalt hij enkele leden van de 31st Marine Expeditionary Unit. Lachend proberen ze te voorkomen dat hun rubberboot tijdens de Cold Cobra-oefening in Thailand wordt weggeblazen.

Leasetoestel

© Joshua Seybert/US Air Force | Military Visual Awards 2020

Een monteur van het 911th Maintenance Squadron sluit de ‘motorkap’ van een C-17 Globemaster III. De C-17 is voor veel krijgsmachten een belangrijk toestel. Enkele NAVO-landen (waaronder Nederland, Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije en Italië) kochten in 2009 samen drie Globemasters om zo voor iedere deelnemer voldoende transportcapaciteit te kunnen garanderen.

Komen de aliens?

© River Bruce/Pacific Air Forces | Military Visual Awards 2020

Deze foto doet bijna buitenaards aan. Grondpersoneel van het 9th Expeditionary Bomb Squadron kijkt toe terwijl een B-1B Lancer over Andersen Air Force Base vliegt. Dit militaire vliegveld is gelegen op Guam, in de Grote Oceaan, grofweg tussen Australië en Japan. Het eiland wordt strategisch gezien steeds belangrijker naarmate de Chinese krijgsmacht in de regio nadrukkelijker met zijn spierballen gaat rollen.

Deurtje intrappen

© Daniel Parker/1st Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division | Military Visual Awards 2020

Militairen worden niet overal gastvrij ontvangen en soms komen ze dus voor een dichte deur te staan. Deze Amerikaanse soldaten van het eerste Stryker Brigade Combat Team simuleren hoe je zo’n deur dan zo veilig mogelijk aan gruzelementen blaast. De foto van Daniel Parker was goed voor de eerste plaats in de categorie Combat Documentation.

Goed gemikt

© Hille Hillinga/Media Centrum Defensie | Military Visual Awards 2020

Wat ons betreft was de eervolle vermelding voor dit shot helemaal terecht. Hille Hillinga is professioneel fotograaf binnen en buiten defensie en hij maakte deze plaat van een Nederlandse soldaat tijdens een koudweertraining in Oostenrijk.