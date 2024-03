Bestaan er emoji-dialecten?

Overal ter wereld vind je dialecten: een soort talen die in woordenschat, klanken en grammatica verschillen van de standaardtaal, en die verbonden zijn met een gebied. Aangezien emoji een vorm van communicatie zijn, zou je kunnen denken dat ook in het gebruik van die icoontjes wel regionale verschillen bestaan.

Uit een kleinschalig onderzoek uit 2015 blijken de emoji-voorkeuren tussen landen flink uiteen te lopen. Franse typers gebruiken vier keer vaker hartjes dan anderen. Australiërs appen twee keer zo vaak alcoholgerelateerde emoji als gemiddeld en 65 procent meer drugsgerelateerde emoji. Arabische appers gebruiken vier keer vaker dan gemiddeld emoji van planten en bloemen. En in het Russisch kiezen mensen drie keer zo vaak romantische emoji als elders.

Interessant, en natuurlijk speculeren we er nu allemaal op los wat dit zegt over de culturen van deze appers. Maar dialecten, daar is hier toch geen sprake van. Bij een dialect zegt iemands taalgebruik namelijk iets over diens herkomst. Zo hoor je aan een zachte g dat iemand uit Zuid-Nederland of Vlaanderen komt. Die truc werkt niet bij emoji: als iemand je voortdurend hartjes appt, betekent dat nog niet dat diegene uit Frankrijk komt. Het betekent waarschijnlijk wél dat er romantiek in de lucht hangt – gelukkig is de taal der liefde universeel.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Westend61/Getty Images