Verbrand je meer calorieën als je warme kleding draagt tijdens het sporten?

“Een sportmaatje traint altijd in lange broek en shirt met lange mouwen”, schrijft een KIJK-lezer, “terwijl ik een korte broek en T-shirtje aan heb. Verbrandt hij meer calorieën dan ik?”

We legden de vraag voor aan Hein Daanen, hoogleraar inspanningsfysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens hem verbruikt de kameraad tijdens het sporten inderdaad meer energie. Dat heeft te maken met drie factoren.

Extra gewicht

Britse onderzoekers lieten mannen en vrouwen in verschillende soorten werkkleding – denk aan de uitrusting van bouwvakkers, militairen en brandweerlieden – een parcours afleggen en stelden hun energieverbruik vast. Dat bleek 2,5 tot 21 procent hoger te liggen dan bij proefpersonen in ‘normale’ kleding. Voor ongeveer de helft was dat toe te schrijven aan het extra gewicht van de kleding en schoenen. Bij elke kilo extra verbruik je zo’n 1 procent extra energie.

Lees ook:

Meer weerstand en minder warmteafgifte

Wat ook meespeelt, is de extra weerstand rondom je gewrichten die overwonnen moet worden als je een lange broek en lange mouwen draagt, legt Daanen uit. En als laatste vermindert de extra kleding de warmteafgifte. Gevolg: je hart moet harder werken om bloed naar de huid te pompen om je lichaam te koelen.

Het is niet wetenschappelijk te staven, maar stel dat het verschil in het geval van soepele, dunne sportkleding hooguit een procentje zal zijn (lange sportkleding is toch iets anders dan lompe, zware werkkleding.) Dat scheelt op een halfuurtje hardlopen hooguit een handvol calorieën. Dat is dus te verwaarlozen. Als jij het rennen in je korte broek net een paar minuten langer volhoudt, omdat je het minder snel warm krijgt, is dat verschil alweer weggewerkt.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Openingsbeeld: Lightfieldstudios/123RF