Ga je dood van ondersteboven hangen?

28 bezoekers van het kleine Amerikaanse pretpark Oaks Amusement Park hingen bijna een halfuur ondersteboven doordat de attractie AtmosFear door technische problemen stil kwam te staan. Hoe gevaarlijk is dat? Kun je doodgaan van ondersteboven hangen?

Als je op internet rondkijkt, zou je gaan geloven van wel. Ons lichaam heeft een systeem om bloed van onze voeten omhoog te pompen, maar niet om het vanuit een op z’n kop hangend hoofd omhoog te krijgen, luidt de redenering. Dus hoopt het bloed zich op in je hoofd, met een extreem hoge bloeddruk tot gevolg. En daar zou je dan een herseninfarct of een hersenbloeding van kunnen krijgen.

De Leidse neuroloog Gert van Dijk haalt deze ‘theorie’ snel onderuit. “Het is waar dat er geen actief systeem is om bloed terug te pompen vanuit het hoofd, maar dat hoeft ook niet. Tenslotte werkt de pomp die het bloed vanuit je benen omhoog pompt alleen maar als je je benen beweegt. En de meeste mensen kunnen uitstekend meer dan een halfuur blijven staan zonder die spierpomp.”

Moeizaam poepen is gevaarlijker dan ondersteboven hangen

Ons lichaam regelt de bloeddruk met behulp van een sensor, een soort thermostaat, in de hals, legt Van Dijk uit. Als je platligt, is de druk in je hoofd, hals en hart volkomen gelijk. Ga je staan, dan stijgt de druk in je hart met zo’n 10 mmHg (millimeter kwik, een maat voor bloeddruk), en daalt die in je hoofd met 10 mmHg.

Bij het op de kop hangen is het effect andersom. De bloeddruk in je hoofd is dus ondersteboven 20 mmHg hoger dan wanneer je gewoon rechtop staat, en 10 mmHg hoger dan wanneer je ligt. Op een gemiddelde druk van 90 mmHg is dat geen drastische toename. Als je flink hoest, je inspant of op het toilet zit te persen, krijg je een veel hogere bloeddruk.

“Er kan best eens iemand zijn met een abnormale zwakke plek in een bloedvat”, vervolgt Van Dijk. “Dan kan die extra druk in principe een bloeding veroorzaken. Maar zo iemand loopt een groter risico bij het sporten of het moeizaam poepen.”

Comfortabel is ondersteboven hangen in ieder geval niet. Gelukkig kregen de parkmedewerkers en de brandweerlieden in Oaks Amusement Park de attractie binnen een halfuur weer naar beneden.

AtmosFear in Oaks Amusement Park stond bijna halfuur stil terwijl de bezoekers ondersteboven hingen. Beeld: Portland Fire & Rescue/Facebook.

Tekst: Diana de Veld

Beeld: RyanJLane/Getty Images