Kun je een echt huis van LEGO bouwen?

Het idee om met blokken een bouwwerk te maken is niet nieuw. Denk maar aan de piramides in Egypte of een iglo. Ook het idee om met speelgoedblokjes een ‘doorzonwoning’ te bouwen, is niet nieuw. De Brit James May, bekend van onder meer Top Gear, probeerde dat al in 2009 voor zijn programma James May’s Toy Stories (zie foto).

De gedachte lijkt vrij logisch. LEGO is gemaakt van hard kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen, kortweg ABS), de blokjes hebben een maximale afwijking (tolerantie) van slechts 0,01 millimeter en ze zijn onwaarschijnlijk sterk. Uit onderzoek van de Britse Open Universiteit bleek in 2012 dat een vierkant blokje (twee bij twee nopjes) het gewicht van 375.000 andere kan dragen. Theoretisch zou je daarmee een toren van bijna 3,6 kilometer hoog kunnen bouwen.

Storm

Mooi, maar als bouwmateriaal heeft LEGO ook een paar belangrijke nadelen. De lage fabricagetolerantie zorgt ervoor dat de blokjes perfect in elkaar passen, maar als je er hoge muren van wilt maken, moet de fundering daardoor ook heel nauwkeurig worden aangelegd. De blokjes laten immers weinig speling toe. Een kleine afwijking onderin kan er zo al voor zorgen dat de bovenste bouwlagen niet meer in elkaar passen.

Daar komt bij dat muren en een dak van LEGO niet echt waterdicht zijn, en niet erg goed een aardbeving of harde wind kunnen weerstaan. Een beetje storm zou het dak moeiteloos van het pand tillen.

En dan is er nog de prijs. May gebruikte voor zijn kleine woningrond de 3 miljoen steentjes. Eén steentje van twee bij twee nopjes kost ongeveer 10 eurocent, dus je zit al gauw aan 300.000 euro aan ‘bouwmaterialen’. En dan hebben we het nog niet eens over een fundering, verwarming, isolatie of de tweeduizend mensen die het BBC-programma inschakelde om al die blokjes in elkaar te drukken.

Bekijk hieronder een fragment uit James May’s Toy Stories waarin James May een nacht doorbrengt in het LEGO-huis.



Beeld: Teve Parsons/PA Images/Getty Images