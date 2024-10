Waarom hebben nieuwe auto’s geen mistlampen?

Het valt Rijnier Bieringa op dat nieuwe (elektrische) auto’s geen mistlampen meer hebben. Mag dat wel? En zo ja, waarom is daarvoor gekozen?

Hoewel auto’s jarenlang mistlampen hebben gehad, zijn ze officieel niet verplicht. Het is een van de weinige verlichtingsopties die volgens de Nederlandse wet optioneel is. Er zijn ook alleen regels voor wanneer je ze níét mag activeren.

Sinds ongeveer 2021 zijn autofabrikanten begonnen met het uitfaseren van de mistverlichting. Op de plek waar die lampen zaten, wordt nu andere technologie ingebouwd. Denk daarbij aan sensors waarmee de auto obstakels op de weg kan identificeren. Bij goedkopere auto’s zit op die plek nieuwe dagverlichting, zodat de voorkant een minimalistischer ontwerp kan krijgen.

Mistlampen aan de achterzijde zijn wel verplicht

Het groot licht van een moderne auto is vaak sterk genoeg om bij mist of sneeuwval de weg goed voor je te verlichten. Dat komt deels doordat auto’s nu vaak fellere xenon-, laser- of ledlampen hebben. De integratie van andere technologieën helpt ook mee. Bij sommige auto’s zien sensors of het heel donker is, waarna de lichtintensiteit daaraan wordt aangepast. Feitelijk is je groot licht dan een mistlamp die zich automatisch aan de weersomstandigheden aanpast. Ook zijn er automodellen waarbij de lampen met je stuurrichting meebewegen, zodat de weg altijd optimaal wordt belicht.

Alleen de mistlampen aan de voorkant van de auto verdwijnen trouwens. Die aan de achterzijde is of zijn in Nederland namelijk wel verplicht. Bij zeer dichte mist ben je dan namelijk beter zichtbaar voor andere bestuurders.

