Waarom krijg je zo’n dorst van knoflook?

Soms hoor je mensen klagen over een droge mond of dorst na het eten van knoflook. Hoe zit dat?

De precieze oorzaak is niet duidelijk, maar allicine zou de boosdoener kunnen zijn. Deze zwavelverbinding geeft knoflook zijn kenmerkende geur. Ook is allicine verantwoordelijk voor de gunstige effecten van knoflook op de gezondheid, suggereert een handjevol onderzoeken die vooral bij proefdieren zijn gedaan. De stof kan de bloeddruk en cholesterolwaarden verlagen en de weerstand verbeteren.

Pijnreceptoren

Daarnaast werkt allicine – een beetje – als diureticum, oftewel plasmiddel. Het zorgt er dus voor dat je lichaam meer vocht verliest dan gewoonlijk en daar krijg je dorst van. Een andere reden voor de knoflookdorst, zo denken voedingsdeskundigen, zou kunnen zijn dat we in onze mond pijnreceptoren hebben die onder andere gevoelig zijn voor stoffen als capsaïcine in rode pepers. Die receptoren zouden ook reageren op de allicine in knoflook. Drinken kan dan de nodige verlichting brengen.

Maar de belangrijkste en meest voor de hand liggende reden voor ‘knoflookdorst’? De meeste voedingsmiddelen en gerechten waar veel knoflook in zit, bevatten ook veel zout. En daar krijg je pas echt dorst van.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2023.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Fizkes/Getty Images