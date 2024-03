Zijn er weleens twee satellieten op elkaar geknald?

We sturen steeds meer satellieten de ruimte in. Je zou je kunnen voorstellen dat er weleens een botsing heeft plaatsgevonden. Is dat ook echt zo?

Dat is tot nu toe één keer gebeurd. Op 10 februari 2009 knalden twee satellieten met een snelheid van zo’n 42.000 kilometer per uur op elkaar: Iridium 33, een Amerikaanse commerciële communicatiesatelliet, en Kosmos 2251, een Russische militaire communicatiesatelliet die sinds 1995 niet meer in bedrijf was maar nog wel in een baan rond de aarde zweefde.

Beide satellieten vielen bij de botsing in duizenden stukjes uiteen, en die zweven nu nog steeds rond. De gebeurtenis was een wake-upcall voor ruimtevaartexperts, die zich sindsdien veel meer bezighouden met de gevaren van oude satellieten en ander ruimtepuin.

Kwestie van tijd…

Eigenlijk is het een wonder dat het tot nu toe bij die ene grote botsing is gebleven. Rond de aarde draaien momenteel ruim achtduizend satellieten, waarvan ongeveer de helft nog in bedrijf is. Door de omgeving van de nog werkende satellieten voortdurend goed in de gaten te houden, slagen de eigenaren erin om met ontwijkende manoeuvres regelmatig een fatale botsing met een stuk schroot te voorkomen.

Naar verwachting zal het de komende jaren nog veel drukker worden in de ruimte. Alleen al het Amerikaanse bedrijf SpaceX wil met zijn Starlink-project tienduizenden nieuwe satellieten lanceren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen lijkt het dus een kwestie van tijd tot de volgende grote ruimtebotsing.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Bing Image Creator