Waarom heeft de een zoete en de ander zoute trek?

De zoetekauw grijpt bij een dipje naar koekjes, chocola of andere soorten snoep. Maar er is ook een type mens dat liever een handje nootjes, chips of een blokje kaas pakt. Waarom is dat zo?

Uit onderzoek blijken in eerste instantie onze genen een rol te spelen. Die bepalen hoe sterk onze smaakpapillen smaak waarnemen. Zo concludeert een Amerikaanse studie dat een deel van de mensen zogenoemde ‘superproevers’ zijn. Zij ervaren bijvoorbeeld bittere voedingsmiddelen als extreem bitter, terwijl anderen dezelfde bittere stoffen smakeloos of maar een beetje bitter vinden. Interessant genoeg blijken deze superproevers sneller naar hartige snacks te grijpen omdat het zout de bittere smaak deels maskeert, zo verklaren de onderzoekers.

Lees ook:

Gewenning

Naast DNA speelt ook gewenning een rol. Dat begint al in de baarmoeder. Onderzoek laat zien dat we als volwassenen vaak hunkeren naar smaken waaraan we voor de geboorte al zijn blootgesteld. Die gewenning gaat door als je opgroeit (je vader gaf je bijvoorbeeld altijd een Mars mee naar voetbaltraining), maar ook in je volwassen leven.

“Als je gewend bent om rond elf uur een koekje bij de koffie te nemen, heb je rond die tijd behoefte aan zoetigheid, terwijl dit niet echt zo hoeft te zijn. Alleen de gewoonte al kan leiden tot de behoefte aan zoetigheid”, vertelt Terry Schouten, gezondheidswetenschapper bij Gezondeten.nl. “En als je ’s avonds gewend bent om een zoutje te eten op de bank, wil je graag iets hartigs. Dan zit je niet te wachten op een blokje chocola.”

Hormonen

Maar ook hormonen spelen een grote rol in het trek hebben in zout óf zoet. “Zijn die uit balans door stress, ziekte, onregelmatige werktijden of slaaptekort, dan krijg je vaak extra trek in voedingsmiddelen met veel suikers, een makkelijke en snelle bron van energie. Dat levert direct een beloning op in onze hersenen”, zegt Schouten. “Heb je een sterke behoefte aan een hartige snack, dan zou je een vochttekort kunnen hebben, omdat zout de vochthuishouding in het lichaam reguleert.”

Stevige zoete of hartige trek? Schouten adviseert om eerst na te gaan wat de oorzaak is en die dan aan te pakken.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6-7/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: LauriPatterson/Getty Images