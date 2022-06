Anthony Fokker: de ontembare

Van jongs af aan vond hij naar school gaan zonde van zijn tijd en ook later negeerde hij regels en voorschriften zoveel mogelijk. Maar juist door die vaak ronduit asociale eigenzinnigheid kon hij een van de grootste vliegtuigbouwers ooit worden.

Meteen nadat het vliegtuig van de grond is gekomen trekt de piloot de neus steil omhoog, waardoor het toestel alle opgebouwde snelheid kwijtraakt. Sterker nog: vervolgens laat hij de stuurknuppel los. De toeschouwers vrezen het ergste voor de man in de cockpit, en zeker ook voor de twaalf passagiers die in de cabine zitten. Een journalist van het tijdschrift Flight beschrijft het voor zijn lezers een week later zo: “De machine rolde van de ene kant naar de andere en de neus begon te zakken, maar op een gegeven moment vloog hij weer normaal.”

Het is 15 april 1925. Op het vliegveld van Croydon, in Zuid-Londen, heeft de Nederlander Anthony Fokker laten zien over welke geweldige vliegeigenschappen zijn F.VII beschikt. Een paar maanden eerder is met een prototype van dit driemotorige verkeerstoestel de eerste vlucht van Schiphol naar Nederlands-Indië gemaakt, wat veel internationale belangstelling teweeg heeft gebracht. En aangezien Fokker altijd zelf de demonstraties met de onder zijn leiding ontworpen toestellen uitvoert, toont hij ook nu de betrouwbaarheid van de F.VII aan.

Maar in de weken voor deze spectaculaire vertoning reist Fokker eerst diverse malen naar Engeland om in te praten op de Britse luchtvaartautoriteiten. Want behalve een doortastende vliegtuigbouwer en een begaafde piloot is hij een gewiekste verkoper – vaak iets te gewiekst zelfs, in de ogen van bepaalde mensen.

Meer informatie:

Tekst: Leo Polak

Beeld: FAY 2018/ALAMY/IMAGESELECT