Is drie keer per dag eten wel goed voor je?

We weten niet beter dan dat we drie keer per dag aan tafel schuiven. Maar misschien kan het ook wel wat minder.

De meesten van ons zijn niet anders gewend: je eet drie maaltijden per dag. Van jongs af aan horen we dat het ontbijt het belangrijkste maal van de dag is, krijgen we lunchpauze tijdens ons werk en sluiten we de dag af met het hele gezin aan tafel. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit het gezondste eetschema is. Voedingsexperts en diëtisten vragen zich steeds meer af welke eetgewoontes het beste zijn.

Tussendoortjes

Volgens Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, eten we eigenlijk vaker dan goed is voor onze tanden: “Gemiddeld eten we, inclusief tussendoortjes, negen keer per dag.” Ze legt uit dat we eigenlijk niet meer dan zeven keer per dag zouden moeten eten. “Eten verhoogt de zuurgraad in je mond, wat je gebit aantast. Als je dit te vaak doet, hebben je tanden geen tijd om te herstellen.”

Wat minder tussendoortjes kan dus geen kwaad. Maar hoe zit het met die maaltijden? Er zijn deskundigen die zeggen dat het beter is om een paar uur per dag te vasten. Uit onderzoek zou blijken dat dit de gezondheid ten goede komt. David Levitsky, hoogleraar aan het College of Human Ecology van Cornell University in New York, gaat tegenover de BBC nog een stap verder. Hij pleit voor maar één maaltijd per dag.

Vasten

Dit gaat Groenenberg iets te ver. “Ook als je vast, moet je nog steeds genoeg energie en voedingsstoffen binnenkrijgen om de dag door te komen”, legt ze uit. “Het is lastig om dat allemaal in een enkele maaltijd te proppen.” Overigens is er volgens haar nog helemaal geen overeenstemming op het gebied van vasten.

“Er zitten natuurlijk wel voordelen aan vasten”, vertelt Groenenberg. “Je eet minder, waardoor je kan afvallen. Dat is dan weer beter voor je bloeddruk.” Maar er zitten ook nadelen aan. Zo worden je eetgewoontes niet gezonder; je eet alleen minder. “Je moet dat vasten wel volhouden, anders val je gewoon weer terug in je ongezonde eetpatroon.”

Ontbijt

Vasten kan dus goed zijn. De vraag is dan hoe lang dat nodig is om voordelen op te leveren. Sommige experts raden aan om twaalf uur per dag te vasten, wat zou betekenen dat je wat eerder op de dag moet dineren en wat later op de dag moet ontbijten. Groenenberg geeft hierover aan: “Het klopt dat mensen die laat op de avond eten vaak slechtere bloedwaarden hebben, zoals een hogere suikerspiegel. Dit kan leiden tot hart- en vaatziektes. Als je eerder op de dag eet, gebruik je die energie nog, in plaats van dat alles in je bloed terecht komt. Maar hier is tot nu toe alleen maar observationeel onderzoek naar gedaan.” Wetenschappers hebben alleen aanwijzingen dat hier iets aan de hand is; uit klinisch onderzoek, dus op proefpersonen, moet blijken wat er echt gebeurt.

Overigens blijft het Voedingscentrum afraden om het ontbijt over te slaan. Dat is volgens Groenenberg een belangrijke maaltijd die na de nacht de spijsvertering weer op gang brengt: “Een Nederlands ontbijt bestaat vaak uit volkorenbrood en zuivel, wat erg gezond is. Ook gaan mensen die niet ontbijten vaak hongerig van huis en ze komen dan in de verleiding om ongezonde tussendoortjes te nemen.”

Uiteindelijk is het moeilijk te zeggen wat het beste eetpatroon is. “Het onderzoek naar wanneer en hoe vaak je het beste kan eten, staat nog in de kinderschoenen”, aldus Groenenberg. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.” Tot nu toe blijft het advies dus om drie maaltijden per dag te eten, met maximaal vier tussendoortjes. Mocht in de toekomst blijken dat het gezonder kan, dan zal het Voedingscentrum daar zo snel mogelijk wat van zeggen.

