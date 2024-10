Vandaag in 1985: Wubbo Ockels wordt de eerste Nederlander in de ruimte

Op 30 oktober 1985 werd astronaut Wubbo Ockels als bemanningslid van de spaceshuttle Challenger de eerste Nederlander in de ruimte.

Wubbo Ockels (1946-2014) was een wis- en natuurkundige die tot 1978 studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In hetzelfde jaar dat hij promoveerde, werd hij door de European Space Agency (ESA) geselecteerd als astronaut voor de Spacelab-missies van de organisatie. Jaren van intensieve training volgden, waarin hij zich voorbereidde op de ruimtemissie die in 1985 plaats zou vinden.

Op 30 oktober 1985 vertrok de missie STS-61-A, de laatste succesvolle vlucht van de spaceshuttle Challenger, vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Zeven dagen lang verbleef het ruimtevoertuig op ongeveer 325 kilometer hoogte in een baan om de aarde, waar Ockels met collega’s tientallen experimenten uitvoerde uit op het gebied van materiaalkunde en biologie in microzwaartekracht. Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op voor latere ruimtelaboratoria zoals het International Space Station.

Ockels was altijd al geïnteresseerd in duurzaamheid, maar zijn ruimtereis zette extra kracht bij zijn geloof dat we als mensheid zuinig moeten zijn op de aarde. Na zijn ruimtereis werd hij hoogleraar bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij zich richtte op het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. De oud-astronaut won tussen 2001 en 2007 maar liefst vier keer de World Solar Challenge, waarbij zijn Nuna-zonneauto succesvol de 3000 kilometer lange route in Australië aflegde, geheel op zonne-energie.

Nederlandse nationaliteit

Alhoewel Wubbo Ockels officieel de eerste Nederlander in de ruimte was, was hij niet de eerste in Nederland geboren persoon die de ruimte in is geweest. In april 1985, slechts zes maanden voor de ruimtevlucht van Ockels, ging Lodewijk van den Berg de ruimte in. Van den Berg werd geboren in Sluiskil, Zeeland. Hij verhuisde echter in 1961 naar Amerika, waar hij in 1975 staatsburger werd. Daardoor had hij ten tijde van zijn ruimtevlucht geen Nederlandse nationaliteit meer, en ging Ockels er een halfjaar later met de eer vandoor.

Van den Berg, Ockels, en André Kuipers zijn de enige drie in Nederland geboren personen die de ruimte in zijn geweest. Daarmee staan we op plek negen in de lijst van landen met ruimtevaarders. Op deze lijst steken Rusland en Amerika, die respectievelijk op plek één en twee staan, met kop en schouders boven de rest uit.

