Veertien hilarische finalisten van The Comedy Wildlife Awards

Een pinguïngang, een vis die op een zeearend jaagt en een chimpansee die zijn leven overdenkt. Deze finalisten zullen je zeker laten grinniken.

De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtige, humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: The Comedy Wildlife Awards.

Vandaag maakten ze de finalisten van de tiende editie bekend. In december krijgen we te horen wie de winnaars zijn. En er zitten echt een paar pareltjes tussen.

De wedstrijd is trouwens meer dan alleen grappig. Ieder jaar steunt The Comedy Wildlife een natuurbeschermingsorganisatie. Dit jaar is dat – net als vorig jaar – het Whitley Fund for Nature, een Britse instelling die in haar 30-jarige bestaan al 20 miljoen pond beschikbaar heeft gemaakt voor natuurbeschermingswerk in 90 landen.

Stem op je favoriet

De organisatoren ontvingen dit jaar duizenden inzendingen van zowel amateurs als professionele fotografen. Daarvan hebben ze een shortlist gemaakt met 40 foto’s, waarvan wij weer een selectie van veertien hebben gemaakt. Wil je alle finalisten zien? Dat kan hier!

De jury, bestaande uit onder andere natuurfotografen en komieken, zal de shortlist beoordelen en de winnaars kiezen. Op 10 december maken de juryleden hun keuzes bekend. Eén foto kan ook de publieksprijs winnen, en door daarvoor te stemmen maak je kans op £500. Stemmen doe je hier.

Hieronder vind je onze selectie

Beruchte pinguïngang

© Ralph Robinson | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Zuidelijke rotspinguïns op Pebble-eiland.

Jager wordt prooi?

© Przemyslaw Jakubczyk | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een Amerikaanse zeearend en een brasem bij Oderhaf in Polen.

Oefenen voor de Olympische Winterspelen

© Mark Meth-Cohn | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een Stellers zeearend in de buurt van het Japanse dorpje Rausu.

Verstoppertje

© Leslie McLeod | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een jachtluipaard en een lierantilope in het Mara North Conservancy in Kenia.

Schuddebuiken

© Ingo Hamann | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een zeehond in Helgoland, een Duits eiland.

Kom je buitenspelen?

© Gabriel Rojo | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een zeeolifant op het schiereiland Valdés in Argentinië.

Bellenblazer

© Eberhard Ehmke | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een kikker in Bergwinkel, Duitsland.

Ik kan het niet aanzien!

© Christopher Arnold | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een beverrat in Duitsland.

De Denker

© Arvind Mohandas | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een chimpansee in Oeganda.

Ho! Blijf met je vleugels van mijn vriendin af!

© Andy Rouse | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Koningspinguïn in Zuid-Georgia.

Vind je me mooi zo?

© Artur Stankiewicz | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een nijlpaard in het Zimbabwaanse Nationale Park Mana Pools.

Echte liefde

© Andrea Rosado | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Twee beren in de buurt van de stad Stika in Alaska.

Kiekeboe!

© Alexander Fine | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een blennie nabij de Raja Ampat-eilanden in Indonesië.

Huh, jij ben niet mijn moeder?!

© Randy Herman | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Een jonge schreeuwuil en een roodbuikspecht in het Amerikaanse national park Cuyahoga Valley.

