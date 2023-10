Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: ATACMS-raketten, levende uitgestorven vissen, en grondstoffen delven op astroïden.

Wat zijn de ATACMS-raketten die de VS aan Oekraïne hebben geleverd?

Een ATACMS-raket wordt gelanceerd vanaf een MLRS-systeem.

Oekraïne vraagt er al maanden om, en de Verenigde Staten zijn eindelijk overstag. Het land heeft een klein aantal ATACMS-raketten naar Oekraïne gestuurd en dinsdag zijn daar de eerste van gelanceerd.

Wat zijn dit voor wapens?

Uitgestorven vis in de Noordzee blijkt springlevend

Beeld: Schmidt, F. G via Wikimedia Commons.

In 2008 kreeg de noordzeehouting de status uitgestorven. Maar volgens biologen van de Universiteit van Amsterdam zwemt deze vissoort nog gewoon in de Noordzee en is hij niet eens echt zeldzaam.

Waarom de vissoort dan toch als uitgestorven is verklaard?

Mag ieder land zomaar delfstoffen van asteroïden winnen?

Een ‘harvester’ om grondstoffen uit een planetoïde te halen. Mooi bedacht, maar gaat dat zomaar? Anders gezegd: kun je een claim leggen op hemellichamen? Beeld: Bryan Versteeg/spacehabs.com.

Vorige week vertrok NASA’s ruimtevaartuig Psyche naar de gelijknamige asteroïde. Astronomen denken dat die planetoïde de kern van een verwoeste planeet is. Daarom stuurt de NASA er een satelliet heen; misschien kan Psyche ons meer vertellen over onze aardkern. Maar de asteroïde is ook extreem waardevol. Naar schatting bevat hij metalen die samen meer waard zijn dan de hele wereldeconomie. Hoewel Psyche te ver weg staat (3,5 miljard kilometer) om grondstoffen te verzamelen, zijn er wel bedrijven die plannen maken om delfstoffen op andere asteroïden – die dichterbij zijn – te winnen.

Los van alle technische en financiële beperkingen die er nu nog zijn, is het de vraag of we de ruimte wel leeg mogen trekken.

En van wie zijn al die bodemschatten eigenlijk?