Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Eerste ivf-zwangerschap neushoorns: diersoort is misschien te redden

Angalifu, een mannelijke noordelijke witte neushoorn in het San Diego Wild Animal Park. Angalifu stierf van ouderdom op 14 december 2014. Beeld: Sheep81/Wikimedia Commons.

Wetenschappers hebben voor het eerst een neushoorn zwanger gekregen via ivf. Ze creëerden daarvoor een neushoornembryo in het lab en brachten die over naar een draagmoeder. De procedure werd uitgevoerd met zuidelijke witte neushoorns, een nauwe verwant van de zo goed als uitgestorven noordelijke witte neushoorn.

Wetenschappers van BioRescue, een internationaal consortium dat deze soort probeert te redden, voerden de procedure uit. Tegen de BBC vertellen ze dat ze er vertrouwen in hebben dat ze deze prestatie kunnen herhalen met embryo’s van de noordelijke witte neushoorn.

Niet iedereen vindt dit een goed idee

Wordt de legendarische SR-71 Blackbird onttroond?

De SR-71 Blackbird. Beeld: NASA/USAF.

Je zou verwachten dat het snelheidsrecord voor straalvliegtuigen nog niet zo heel lang staat. In de luchtvaart is de afgelopen tientallen jaren flink geïnnoveerd, dus daar was vast wel een toestel bij dat het record scherper heeft gesteld. Toch?

Toch niet. Het record staat al sinds 1976 op naam van de SR-71 Blackbird, een Amerikaans spionagetoestel waarvan er 32 werden gebouwd. Het toestel was ontwikkeld om hard en hoog – buiten bereik van vijandelijke jagers en luchtafweerraketten – over de Sovjet-Unie te vliegen en foto- en filmopnamen te maken van militair gezien interessante plekken. Op 28 juli zetten piloten Eldon W. Joersz en George T. Morgan Jr. het record met zo’n SR-71 op 3529,6 kilometer per uur. Maar een Amerikaans bedrijf vindt het hoog tijd om de Blackbird van de troon te stoten.

Het gaat daarvoor vier vliegtuigen bouwen

De doodstraf voltrekken met stikstof; hoe werkt dat?

Beeld: Paul Buck/AFP/ANP.

De Verenigde Staten kampen met een macaber probleem: ze hebben een tekort aan executiemiddelen die nodig zijn voor de omstreden dodelijke injectie. Daarom zijn staten op zoek naar alternatieve methoden om de doodstraf te voltrekken. In Oklahoma en Mississippi is het al jaren toegestaan om terdoodveroordeelden te executeren met pure stikstof. De methode is alleen nog nooit toegepast.

Daar heeft Alabama deze week verandering in gebracht. Sinds 2018 heeft de staat goedkeuring om veroordeelde gevangenen te executeren middels pure stikstof. En onlangs heeft de procureur-generaal van Alabama de hoogste rechtbank gevraagd een datum vast te stellen om de 58-jarige moordenaar Kenneth Eugene Smith te doden met stikstof. En dat was donderdag.

Hoe gaat dat in zijn werk?