Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: Nederlanders zijn kampioen zitten, Operatie Fortitude, en kleine kerncentrales.

Nederlanders zitten het meest van alle Europeanen

Uit nieuw onderzoek van TNO blijkt dat werkende Nederlanders per dag ontzettend veel uren op hun kont spenderen. Wat zijn hier de risico’s van? En hoe kunnen we onze zitcultuur veranderen?

Lees het hier

Operatie Fortitude: het belangrijke leger uit WOII dat niet bestond

Nazi-Duitsland werd misleid door onder andere opblaasbare dummytanks. Beeld: Roger Viollet/Getty Images.

Op 6 juni 1944, deze week precies 80 jaar geleden, landden de westerse geallieerden op de Normandische kust. Deze dag, ook wel D-Day genoemd, was het kantelpunt in de Tweede Wereldoorlog en keerde het tij tegen het regime van Hitler. Maar achter het succes van Operatie Overlord, zoals de gehele missie werd genoemd, schuilde een zeer belangrijke campagne vol misleiding en bedrog.

Lees verder

Zijn kleine kerncentrales beter dan grote kernreactoren?

Beeld: T. Northout/Getty Images, USNC, Bewerking: Bert v/d Broek/Toros AR.

Kleine, modulaire kernreactoren (SMR) zouden efficiënter, veiliger en goedkoper zijn dan traditionele grote kernkrachtpatsers. Maar volgens een nieuw rapport van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) zijn dergelijke reactoren nog steeds te duur, te traag en te riskant.

Blijft de minicentrale toekomstmuziek of is er hoop? Eind 2022 schreven wij hier een artikel over, dat kun je hieronder nu gratis lezen.

Lees meer