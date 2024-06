Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: olifanten met namen, de geschiedenis van de Boeing 747, wrak van Shackletons laatste schip gevonden.

De Boeing 747 was een briljante toevalstreffer

Een Boeing 747-400 van KLM. © Kok Vermeuelen, CC BY 2.0, via Flickr

De KLM vliegt al sinds 2021 niet meer met Boeing 747-400-passagiersvliegtuigen. De sloop van het laatste toestel waar de luchtvaartmaatschappij afscheid van nam, is nu begonnen. De waardevolle onderdelen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Dochterbedrijf Martinair/KLM Cargo vliegt wel nog met vracht-747’s, maar die gaan in 2026 ook met pensioen.

Hoewel een handjevol andere luchtvaartmaatschappijen nog steeds met Boeing 747’s vliegen, nadert het einde van dit legendarische toestel snel. Daarom blikken we terug op hoe dit als tussenoplossing bedoelde vliegtuig voor een revolutie in de luchtvaart zorgde.

Gratis longread

Laatste schip van wereldberoemde poolreiziger Ernest Shackleton gevonden

Een sonarbeeld waarop de Quest te zien is. Het schip ligt in de Labradorzee, voor de kust van Canada. Beeld: Royal Canadian Geographical Society.

De befaamde poolreiziger Ernest Shackleton overleed in 1922 op zijn schip de ‘Quest’ aan een hartaanval, hij was toen 47 jaar. Dat schip heeft daarna nog 40 jaar bij verschillende eigenaren dienstgedaan, totdat het in 1962 zonk. Scheepswrakjagers hebben het wrak nu gevonden voor de kust van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador.

Lees meer

Afrikaanse olifanten noemen elkaar bij naam

Beeld: George Wittemyer.

Als je iemands aandacht wilt trekken, is ‘hé jij daar’ is een stuk minder duidelijk dan ‘hé Jan’. Olifanten lijken dat ook te weten. Wetenschappers schrijven in het vakblad Nature Ecology & Evolution namelijk dat olifanten namen gebruiken. Daarmee zijn ze – naast mensen – de enige diersoort die dat doet.

Lees verder