Kort nieuws: elektriciteitsnet op de maan, diamanten discobal en kakkerlakspray is nutteloos

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: elektriciteitsnet op de maan, diamanten discobal, en kakkerlakspray is nutteloos.

Maanstroom

Beeld: Honeybee Robotics.

De NASA wil met het ambitieuze Artemis-project terug naar de maan. En dit keer niet voor een kort bezoekje, maar om er een permanente basis te bouwen. Daar is dus onder meer een goede energievoorziening voor nodig. Het Amerikaanse Honeybee Robotics heeft een concept ontwikkeld, Lunarsaber, dat moet zorgen voor een stroom- en communicatienetwerk op de maan. Dit systeem bestaat uit torens van 100 meter hoog, uitgerust met zonnepanelen, batterijen en communicatieapparatuur. Deze torens kunnen stroom opslaan en tijdens de lange maannacht fungeren als straatverlichting. De zonnepanelen zijn ontworpen om het maximale zonlicht op te vangen, zelfs in de zuidpoolregio van de maan.

Discobal

Wetenschappers van Purdue University hebben nanodiamanten laten zweven en met tot 1,2 miljard toeren per minuut rond laten draaien. Ze deden dat met behulp van lasers en een ionenval. Het doel daarachter is meer dan het bouwen van ’s werelds snelste discobal. Het heeft praktische toepassingen in de quantumfysica. De nanodiamanten, die quantuminformatie kunnen bevatten, geven rood licht af als ze worden bestraald met groene lasers. Door het lichtpatroon te analyseren, kunnen wetenschappers de spin-toestanden van elektronen binnen de diamanten meten. Deze onderzoeken kunnen bijdragen aan ons begrip van de relatie tussen quantummechanica en zwaartekracht.

Nutteloze spray

Een Duitse kakkerlak is ongeveer 1,1 tot 1,6 centimeter lang. Beeld: Lmbuga/CC BY-SA 3.0.

De Duitse kakkerlak (Blattella germanica) is wereldwijd een van de meest voorkomende en problematische plaaginsecten (ze planten zich snel voort, zorgen voor allergische reacties en verergeren astma-aanvallen). Sprays tegen deze kleine kakkerlaksoort vliegen dan ook als zoete broodjes over de toonbank. Wetenschappers van de University of Kentucky vroegen zich af of deze sprays wel werken. Het antwoord is simpel: nee. De gifstoffen bleken wel te werken tegen labkakkerlakken, maar wilde kakkerlakken hadden er weinig last van. Alleen als je ze direct sprayde, gingen ze dood (maar zelfs dan niet altijd!) – een schoen werkt dan net zo goed, of beter. Alle wilde kakkerlakken die in contact kwamen met oppervlakken die waren behandeld met commercieel te verkrijgen gif, liepen gewoon vrolijk verder. Teleurstellend…

