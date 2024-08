Kort nieuws: kleinste dinopootafdrukken, tong verklapt ziekte en ruziepauzes redden relaties

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: kleinste dinopootafdrukken, tongkleur verklapt ziekte en ruziepauzes redden relaties.

Pootafdrukken van mini-dino

De pootafdrukken werden gevonden in Linxia UNESCO Global Geopark. (Deze foto toont andere dinopootafdrukken in Linxia.) Beeld: Linxia UNESCO Global Geopark, China, CC BY-SA 3.0 IGO.

Paleontologen in China hebben enkele van de kleinste dinopootafdrukken ooit gevonden. Medewerkers van een museum in de buurt tipten de wetenschappers toen de sporen na een hevige regenbui zichtbaar werden. De vijf afdrukken zijn slechts een paar centimeter groot. De paleontologen vermoeden dat ze zijn gemaakt door Minisauripus, een dinosaurus met een totale lichaamslengte van ongeveer 25 centimeter – inclusief een staart van ongeveer 12,5 centimeter.

Meer over deze pootafdrukken lees je op IFL Science.

Diagnose op het puntje van de tong

Beeld: Pixabay.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt al eeuwen naar de tong gekeken om diagnoses te stellen. De kleur, vorm en dikte kunnen gezondheidsproblemen onthullen, van maagdarmproblemen tot astma en van diabetes tot kanker. Australische en Iraakse wetenschappers hebben nu een AI-programma gemaakt die van datzelfde principe gebruik maakt. In vakblad Technologies schrijven ze dat hun AI op basis van de tongkleur diagnoses kan stellen met een betrouwbaarheid van 96 procent. Ze hopen dat hun uitvinding zal uitgroeien tot “een methode voor veilige, efficiënte, gebruiksvriendelijke, comfortabele en goedkope methode voor het screenen op ziektes”.

Op Popular Science lees je meer.

Ruziepauzes

Beeld: skynesher/Getty Images.

Het klinkt misschien logisch, maar het is nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond: door korte pauzes in te lassen tijdens een ruzie voorkom je escalatie. Psychologen lieten 81 koppels een competitief spel spelen waarbij ze een onaangenaam geluid in de oren van hun partner konden blazen – op een volume naar keuze. De koppels speelden dertig rondes, met af en toe korte pauzes. De onderzoekers lieten AI de emotionele reacties van de deelnemers analyseren. Daarmee ontdekten ze dat koppels de neiging hadden om het agressieniveau van hun partner te evenaren, waardoor de emoties steeds verder opliepen. De korte verplichte pauzes verstoorden dit patroon van ‘vergelding’, waardoor de agressie juist afnam. Dus de volgende keer dat je slaande ruzie hebt met je partner: las een pauze in. Hoe lang die moet zijn? 5 seconden is volgens de psychologen voldoende, langere pauzes hadden namelijk geen groter effect.

Meer over dit onderzoek op The Guardian.