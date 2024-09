KIJK-lezers brengen bezoek aan de Orange Jumper

KIJK-lezers maakten kans op een meet meet and greet met de iconische Orange Jumper. En afgelopen vrijdag was het zover.

In het KIJK zomernummer kon je een verhaal lezen over de legendarische J-066 Orange Jumper. Dit testvliegtuig zorgde ervoor dat de rest van de F-16-vloot up-to-date bleef en veilig kon vliegen. Het toestel is nu met pensioen en sinds kort te bewonderen bij het Nationaal Militair Museum.

KIJK-lezers maakten kans op een meet and greet met de Orange Jumper. En afgelopen vrijdag was het eindelijk zover. De ruim 150 prijswinnaars kregen eerst toegang tot het auditorium van het Nationaal Militair Museum. Oud-testvlieger Tjebbe ‘Speedy’ Harringa vertelde over de bijzondere F-16 en het fenomeen testvliegen.

Daarna was het tijd om naar buiten te gaan en daar stond de Orange Jumper in het zonnetje te pronken. Een professionele fotograaf zette vervolgens iedereen met het vliegtuig op de foto.

Als toetje konden de prijswinnaars kijken bij de generale repetitie van een tankshow, die later dat weekend tijdens het Zomeroffensief werd opgevoerd. Kortom: een zeer geslaagde dag!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."