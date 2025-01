Aankomende tijd kun je zes planeten tegelijk aan de hemel zien

In januari en februari is een planetenparade zichtbaar aan de avondhemel. Zes van de planeten in ons zonnestelsel zijn dan tegelijk te zien.

Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Venus en Saturnus. Volgens Marc van der Sluys, redacteur van de website hemel.waarnemen.com en sterrenkundige aan de Universiteit Utrecht, zijn deze zes planeten tussen 2 januari en 5 maart 2025 in de meeste nachten tegelijk zichtbaar. In de helft van de gevallen zie je ze zelfs samen met de maan.

Hoe zie je de planetenparade?

Je kunt de planetenparade vlak na zonsondergang met het blote oog zien. Als je met je gezicht naar het zuiden gaat staan, is helemaal links (iets achter je, in het oostnoordoosten) Mars te zien als heldere rode ‘ster’. Links voor je (in het zuidoosten) vind je de heldere Jupiter en Uranus – om die laatste te zien, heb je wel een telescoop of verrekijker nodig. Rechts voor je (in het zuidwesten) zie je Neptunus (alleen met een telescoop), de zwakke Saturnus en de zeel heldere Venus. Er bestaan veel gratis apps die je helpen om de planeten te vinden.

Op veel avonden staat ook de maan in het rijtje. Alleen gedurende de dagen rond Nieuwe Maan (van 17 tot 29 januari en 14 tot 27 februari) is die niet te zien.

In januari en februari zijn op veel avonden vlak na zonsondergang zes planeten te zien. Maar Uranus en Neptunus zijn alleen zichtbaar met een telescoop. Op de helft van de avonden staat ook de maan tussen het rijtje. Beeld: Starwalk.

Een hype

Volgens Van der Sluys is de planetenparade gedeeltelijk een hype, waarbij online vaak wordt overdreven hoe bijzonder dit is. “Normaal gesproken, in ruim 87 procent van de nachten, zijn er drie tot vijf planeten en/of de maan tegelijk zichtbaar. Zes of meer ‘planeten’ (inclusief de maan), komt voor in bijna 10 procent van de nachten, zeven of meer in ruim 1 procent van de nachten. Dit is dus niet verschrikkelijk zeldzaam.” Dat de parade nu zoveel nachten achter elkaar zichtbaar is, is wel ongebruikelijk.

Mercurius ook in de planetenparade

Eind februari verschijnt ook Mercurius aan de avondhemel. Op 28 februari zou je onder de juiste omstandigheden, en met een telescoop, vlak na zonsondergang dus zelfs zeven planeten kunnen zien. Maar Saturnus en Neptunus bereiden zich op dat moment wel al voor om de planetenparade te verlaten, ze zullen daardoor erg moeilijk te zien zijn. Bovendien duikt Mercurius al snel na zonsondergang onder de horizon.

Met een beetje geluk en een goede telescoop zou je op 28 februari 2025 vlak na zonsondergang zeven planeten kunnen waarnemen. Maar Saturnus, Neptunus en Mercurius zullen lastig te spotten zijn. Beeld: Starwalk.

