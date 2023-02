AI bestuurt militair vliegtuig zeventien uur lang

Het unieke trainingstoestel VISTA X-62A van Lockheed Martin is ’s werelds eerste gevechtsvliegtuig dat door kunstmatige intelligentie wordt bestuurd. Onlangs vloog het meer dan zeventien uur geheel zelfstandig.

Vliegtuigen ontwikkelen is nogal een langdurig proces. Voor de ontwikkeling van de Spitfire hadden de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een jaar of drie nodig. Maar voor toestellen als de F-35 Lightning II is dat inmiddels opgelopen tot een jaar of twintig. Om ontwikkelingstrajecten te versnellen, werkte vliegtuigfabrikant Lockheed Martin samen met Calspan Corporation aan een kunstmatig intelligent systeem voor het Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA). Het testtoestel van de USAF is uitgerust met software waarmee het de prestaties van andere toestellen kan nabootsen en dankzij de AI kan het toestel nu ook volledig autonoom opereren. Tijdens een testvlucht, waarbij de VISTA X-62A opsteeg van de Edwards Air Force Base in Californië, slaagde het erin om ruim zeventien uur in de lucht te blijven.

Onbemand vliegen

De VISTA X-62A is overigens geen nieuw vliegtuig, maar een volledig aangepaste F-16 die is uitgerust met onder meer een VISTA Simulation System (VSS), een Model Following Algorithm (MFA) en System for Autonomous Control of the Simulation (SACS). Samen maken die systemen autonoom vliegen mogelijk.

Met de aangepaste VISTA slaan de vliegtuigontwikkelaars twee vliegen in één klap. Tijdens de ontwikkeling zijn er geen, of veel minder, schaarse menselijke testpiloten nodig. En met het VISTA-toestel zelf kunnen de technici veel vaker aanpassingen testen zonder dat iemand zijn of haar leven op het spel hoeft te zetten. Je kunt zo dus veel meer testvluchten uitvoeren, waardoor het ontwikkelproces sneller gaat.

VISTA is ook een stap in de richting van een totaal autonoom gevechtsvliegtuig. Onderzoeksleider Christopher Cotting van de USAF Test Pilot School zegt daarover: “Deze aanpak, in combinatie met gerichte tests tijdens de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, zal bijdragen aan een snelle vooruitgang van autonomie voor onbemande platformen.”

Op dit moment ondergaat de VISTA X-62A routine-inspecties. Daarna zal het nieuwe toestel gedurende dit jaar nog meer vluchten maken.

Bronnen: Lockheed Martin, New Atlas

Beeld: Kyle Brasier, U.S. Air Force