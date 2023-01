Deze drone kan eindeloos in de lucht blijven

Door drones af en toe te ‘beschieten’ met lasers, zouden ze in theorie oneindig kunnen blijven vliegen. China heeft op dat gebied een grote stap gezet.

Wat is het grootste nadeel van het gebruik van drones? Juist, de korte accuduur. De meeste vliegtuigjes kunnen maar 30 minuten in de lucht blijven, daarna moet je de batterijen alweer opladen. Veel technici werken daarom aan drones die het een stukkie langer uithouden. Onderzoekers van de Northwestern Polytechnical University in Xianyang, China gaan nog een stapje verder. Ze ontwikkelden een drone die in principe helemaal niet hoeft te landen om op te laden. Dat bericht The South China Morning Post.

Opladen, niet neerhalen

Hoewel lasersystemen vaker worden geassocieerd met anti-dronetechnologieën, bedachten de Chinese onderzoekers een methode die juist het tegenovergestelde doet. In plaats van de onbemande vliegtuigjes neer te halen, worden ze in de lucht opgeladen. Daartoe rustte het team de onderkant van een drone uit met een soort fotovoltaïsche cel die licht omzet in elektriciteit, net als in zonnepanelen.

Vanaf de grond kan een laserstraal op de drone worden gericht om hem op afstand op te laden. Dankzij een tracking-algoritme, dat de Chinezen eveneens ontwikkelden, volgt het lasersysteem de drone, ongeacht de omgeving, licht- en weersomstandigheden. Bovendien kan de sterkte van de laserstraal worden aangepast om de afstand van de draadloze energie-overdracht te vergroten.

Luchttaxi’s

De onderzoekers beweren ook een methode te hebben bedacht om de kracht van de straal snel aan te passen tot een veilig niveau, mocht er bijvoorbeeld iets tussen het lasersysteem en de drone komen. Met behulp van deze technologie heeft het team naar eigen zeggen met succes drie veldproeven uitgevoerd – één binnen en twee buiten, overdag en ’s nachts.

Een drone die niet hoeft te landen om op te laden, biedt een legio aan mogelijkheden, waaronder militaire. Daarnaast kan de technologie ook worden opgeschroefd om uiteindelijk luchttaxi’s langer vliegende te houden. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat dit wettelijk is goedgekeurd en klaar voor stedelijk gebruik.

Bronnen: New Atlas, Interesting Engineering, The South China Morning Post

Beeld: Northwestern Polytechnical University/China Daily