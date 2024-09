Lachen is het beste medicijn: cliniclowns versnellen herstel bij kinderen

Cliniclown-bezoek kan het ziekenhuisverblijf van kinderen met een longontsteking aanzienlijk verkorten.

Kinderen die in het ziekenhuis liggen, hebben niet alleen plezier van een bezoekje van een cliniclown, maar profiteren er ook fysiek van. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen met een longontsteking die een clownbezoek krijgen, sneller het ziekenhuis kunnen verlaten dan kinderen bij wie geen roodneuzige grappenmaker op visite komt.

Een lach als medicijn

Dat een cliniclown positieve effecten kan hebben op kinderen werd al eerder bewezen. Naast het opvrolijken van een patiënt bleek uit onderzoek dat clownbezoeken kunnen zorgen voor minder stress en angstgevoelens onder kinderen. In sommige gevallen verminderen ze zelfs de hoeveelheid pijn die patiënten ervaren. Onderzoekers van het Technion – Israël Institute of Technology tonen nu aan dat een bezoekje van een cliniclown ook een effect kan hebben op de hoeveelheid zorg die een kind nodig heeft.

Het onderzoek, uitgevoerd onder 51 kinderen met een longontsteking en leeftijden tussen de 2 en 18 jaar, laat zien dat kinderen die tweemaal daags 15 minuten lang een cliniclown spraken, gemiddeld 43,5 uur in het ziekenhuis verbleven. Dit is ruim een dag minder dan kinderen die alleen de standaardzorg ontvingen, zij werden pas na gemiddeld 70 uur ontslagen.

Clownpraktijken

De verblijfsduur van een kind in het ziekenhuis hangt af van verschillende factoren, waaronder hun algemene welzijn, vitale functies, en de eventuele behoefte aan vloeistoffen via een infuus. Met behulp van muziek, zang en rollenspellen hielpen cliniclowns kinderen om te ontspannen en spoorden ze hen aan om weer zelfstandig te eten en drinken. Dit resulteerde in verbeterde ontstekingswaarden en een lagere hartslag en ademfrequentie. Als gevolg hiervan werd het immuunsysteem versterkt, wat uiteindelijk leidde tot een sneller ontslag.

De cliniclowns hadden naast een kortere verblijfsduur nog meer positieve effecten. Zo zorgden ze er bijvoorbeeld voor dat patiënten minder lang een antibioticakuur via infuus nodig hadden, en had hun groep minder last van complicaties tijdens de behandeling.

Minder stress, lagere kosten

Longontstekingen zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames bij kinderen. Door cliniclowns in te schakelen kan de verblijfsduur van kinderen worden verkort en zo de emotionele en fysieke stress voor zowel de kinderen als hun families verminderd worden. Uiteindelijk zou een cliniclown-bezoekje daardoor kunnen leiden tot lagere zorgkosten en een verminderde belasting van het zorgsysteem.

Bron: European Respiratory Society

Beeld: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images