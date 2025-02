Het duurt minstens een half uur om het perfecte ei te koken

Natuurkundigen hebben berekend en getest hoe je een ei het best kunt koken. Steeds wisselen tussen een lauwe en hete pan blijkt het best te werken.

Een lekker ei koken kan lastig zijn, het komt geregeld voor dat het eigeel te hard is of het eiwit juist te zacht. Dat komt doordat beide structuren verschillende temperaturen nodig hebben voor een optimaal resultaat. Het eiwit vereist een temperatuur van 85 graden, terwijl het eigeel aan 65 graden genoeg heeft. Onderzoekers van de universiteit van Napels claimen nu een manier te hebben gevonden om het perfecte ei te koken, zonder de twee onderdelen te scheiden. Dat is gepubliceerd in Communications Engineering.

Afwisselen van temperaturen

Koks proberen vaak een volmaakt ei te krijgen door het te koken in water met een stabiele temperatuur tussen de 60 en 70 graden. Deze manier wordt ook wel ‘sous vide’ genoemd, maar het eiwit blijft daardoor soms net te nat.

Om een betere methode te vinden, maakten de Italiaanse natuurkundigen een wiskundig model en een computersimulatie van hoe een ei kookt. Dit model beschrijft hoe de energie, oftewel warmte, zich verspreidt van de schaal tot het midden.

Met die simulatie konden ze verschillende kookstrategieën testen en vergelijken. Zo kwamen ze erachter dat een ei gelijkmatiger kookt als je wisselt tussen watertemperatuur.

Volgens de simulatie en berekeningen kun je een ei het best twee minuten in kokend water leggen en daarna twee minuten in water van 30 graden. Dit moet je dan acht keer herhalen, wat op een totaaltijd van 32 minuten uitkomt.

Verschillende manieren om eieren te koken. Beeld: Di Lorenzo/Communications Engineering

Geduld loont

Toen de onderzoekers de kooktechniek daarna in het echt uitprobeerden, bleek het ei inderdaad gelijkmatiger gekookt. Ze claimen dat mensen aan wie ze de zogenoemde periodieke eieren voorschotelden, erg positief waren. Zo zou het eiwit net iets zoeter smaken en het eigeel juist iets minder zoet.

Daarnaast bevatte een periodiek ei meer voedingsstoffen, zoals antioxidanten, dan eieren die op andere manieren waren gekookt. De natuurkundigen zijn er nog niet achter waarom dat zo is.

In ieder geval weet je nu hoe je een perfect gekookt eitje kunt maken, en je hebt nog even tijd om te oefenen voordat het Pasen is. Maar dan moet je natuurlijk wel het geduld hebben om een half uur lang eieren te verplaatsen van pan naar pan.

Bronnen: Communication Engeneering, New Scientist

Beeld: LauramGoodsell/unsplash