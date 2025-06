Doorbraak: werkzame eilandjes voor diabetesbehandeling geprint

Groot succes op het gebied van 3D-bioprinten. Wetenschappers kregen het voor elkaar eilandjes van Langerhans te printen.

Het is geen pretje als je diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) hebt. Je moet jezelf dagelijks injecties met insuline geven. Wat als je direct onder je huid een stukje weefsel getransplanteerd krijgt die dat hormoon voor je maakt? Dat zou het leven er een stuk makkelijker op maken.

Die behandeling lijkt nu een stap dichterbij te komen, want een internationaal team van wetenschappers zijn erin geslaagd werkzame eilandjes van insuline-producerende cellen (de zogenoemde eilandjes van Langerhans) te 3D-printen. De resultaten werden gepresenteerd op het European Society for Organ Transplantation (ESOT) Congress 2025.

Lees ook:

Transplantatie van eilandjes

Bij diabetes type 1 worden de eilandjes van Langershans in de alvleesklier vernietigd door het eigen immuunsysteem, waardoor er bijna geen insulineproductie meer is. Dat is een probleem want het hormoon is hard nodig om het teveel aan glucose uit het bloed af te voeren en op te slaan.

De klassieke diabetesbehandeling bestaat dus uit het toedienen van insuline. Maar ook transplantatie van de eilandjes van Langerhans naar de lever is mogelijk. Helaas zijn de resultaten hiervan nog beperkt; de cellen worden afgebroken door het eigen lichaam of blijken toch niet voldoende insuline aan te maken.

Natuurlijke structuur

De huidige onderzoekers, onder leiding van Quentin Perrier van de Wake Forest University, besloten het over een andere boeg te gooien. Zij wilden de eilandjes 3D-bioprinten. Daarvoor maakten ze een speciale bioinkt, bestaande uit onder meer alginaat, en stelden ze de bioprinter heel precies af, zoals een lage druk en snelheid.

De geprinte eilandjes bleken het in het lab minimaal 3 weken uit te houden. Ze produceerden zelfs meer insuline dan in eerdere pogingen tot 3D-bioprinten. De eilandjes bleken daarnaast ook de natuurlijke structuur in de alvleesklier behoorlijk goed na te bootsen. Een belangrijke graadmeting voor een succesvolle werking op langere termijn.

Geen grote operatie

Perrier en zijn collega’s denken dat de 3D-biogeprinten eilandjes direct onder de huid bij diabetes type 1-patiënten kunnen worden getransplanteerd. Slechts een lokale verdoving en een kleine snee volstaat dan. Dat is stuk comfortabeler dan een grote operatie aan de lever. Of die dagelijkse insuline-injecties.

Maar er moet nog heel wat gebeuren voor deze nieuwe diabetesbehandeling daadwerkelijk een optie wordt. Zo moeten de geprinte weefsels nog getest worden in dieren en willen de onderzoekers nog kijken naar mogelijkheden voor opslag.

“Hoewel er nog veel werk te doen is, denken wij dat deze nieuwe bioprint-methode een belangrijke stap voorwaarts is in een gepersonaliseerde, geïmplanteerde therapie bij diabetes”, geeft Perrier aan in een persbericht. “Als klinische testen de effectiviteit bevestigen, dan kan deze behandeling de kwaliteit van leven voor miljoenen mensen wereldwijd verbeteren.”

Bronnen: Beyond via EurekAlert!