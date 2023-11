Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: vreemd zoogdier herontdekt, zandregen op exoplaneet, vulkaanuitbarstingen voorspellen, en nieuwe bommenwerper maakt testvlucht.

Vreemd eierleggend zoogdier duikt plots weer op na 62 jaar afwezigheid

Beeld: University of Oxford/Expedition Cyclops.

Met stekels als een egel, poten als een mol, en een snuit als een miereneter ziet Zaglossus attenboroughi er vreemd uit. Het eierleggende zoogdier (een vachtegel) is vernoemd naar de beroemde Britse bioloog en documentairemaker Sir David Attenborough. Het dier was al meer dan zestig jaar niet gezien maar is nu vastgelegd met een wildcamera van Expedition Cylclops in Indonesië.

De zoektocht was alles behalve veilig…

Op deze nabije exoplaneet regent het zand

Artistieke impressie van exoplaneet WASP-107b die om zijn ster draait. Beeld: LUCA School of Arts, Belgium/Klaas Verpoest.

Met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop konden astronomen diep in de atmosfeer van een nabije exoplaneet kijken – een planeet die rond een andere ster draait dan de zon. Daar zagen ze een paar opvallende dingen, waaronder wolken en regen van zand.

Dat zit zo

Hoe voorspel je een vulkaanuitbarsting?

Beeld: Ása Steinarsdóttir/Unsplash.

Dit weekend moesten de vierduizend inwoners van het IJslandse dorp Grindavík evacueren vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Volgens het Meteorologisch Bureau van IJsland kan de uitbarsting “elk moment beginnen”.

Hoe voorspel je zulk natuurgeweld?

B-21 Raider kiest voor het luchtruim

Beeld: USAF.

De Amerikanen hebben jarenlang in het diepste geheim aan een nieuwe bommenwerper gewerkt. Maar eind vorig jaar werd de B-21 Raider dan eindelijk aan het grote publiek getoond. De US Air Force gaf aan dat de eerste vlucht van deze Long Range Strike Bomber ergens in 2023 zou plaatsvinden. Over de exacte datum hielden de Amerikanen wederom de lippen stijf op elkaar. Maar die maiden flight zou 10 november hebben plaatsgevonden. De oplettende fotojournalist Matt Hartman zag het toestel opstijgen vanaf US Air Force Plant 42 in Palmdale, Californië voor een korte vlucht.

Lees meer