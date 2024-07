Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: aardbeving in Pompeï, coating zonder wrijving, en oude virussen zorgen nu voor kanker.

Vulkaanuitbarsting Pompeï ging gepaard met dodelijke aardbeving

De gevonden skeletten lagen boven op de aslaag en hadden de eerste fase van de vulkaanuitbarsting dus overleefd. Beeld: Pompeii Archaeological Park.

In het jaar 79 werd de Romeinse stad Pompeï bedolven onder een dikke aslaag door de uitbarsting van de Vesuvius. Hoewel het grootste deel van de naar schatting 20.000 inwoners de stad op tijd wist te ontvluchten, zijn er toch nog 2000 mensen omgekomen. Maar niet alleen door de vulkaanuitbarsting, zo blijkt nu. Italiaanse vulkanologen en antropologen hebben twee skeletten gevonden van mannen die waarschijnlijk zijn overleden door een aardbeving.

Het hele verhaal

Een big deal: nieuwe coating brengt wrijving vrijwel naar nul

Beeld: Getty Images.

Moderne machines gaan heel lang mee, vooral doordat oliën en andere smeermiddelen hun werk doen. Maar uiteindelijk vallen ze ten plooi aan de grote vijand van alles dat mechanisch is: slijtage. Wetenschappers van het SUNY Polytechnic Institute in New York hebben nu een coating gevonden die zorgt voor superlubricity, en die supersmering brengt de wrijving tussen twee bewegende onderdelen terug tot vrijwel nul. Op zich al bijzonder, maar de basis van hun vinding doet daar nog een schepje bovenop. Het supersmeermiddel wordt namelijk gemaakt van biomassa-afval van cassaveplanten.

Lees meer

Virussen van vroeger kunnen nu kanker aanwakkeren

Beeld: Fusion Medical Animation/Unsplash.

Ons DNA bestaat voor ongeveer 8 procent uit virusgenen. Die hebben we opgepikt en ingebouwd na besmettingen door retrovirussen lang geleden. Tot nu toe dachten wetenschappers dat deze stukjes viraal DNA geen kwaad konden. Maar helaas blijkt dat nu niet waar, want onderzoekers van de University of Colorado ontdekten dat ze een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en groei van hedendaagse kankers.

Lees verder