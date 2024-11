Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de oudste kikkervis, een enorme Mayastad en FLIP is gered.

Fossiel van oudste kikkervis gevonden, en die was verrassend groot

Artistieke impressie van de gevonden kikkervis. Beeld: Gabriel Lío.

Kikkers springen en zwemmen al miljoenen jaren op de aarde. De oudste kikkerfossielen zijn zo’n 180 miljoen jaar oud. Opmerkelijk genoeg duiken de eerste kikkervisjes pas 145 miljoen jaar geleden op. Komt dat doordat kikkers daarvoor nog geen kikkervisstadium hadden, of doordat de larven vanwege hun zachte structuren minder goed fossiliseren? Een nieuw fossiel van 161 miljoen jaar oud, de oudste ooit gevonden, geeft meer duidelijkheid.

Laserbeelden onthullen een van de grootste Mayasteden ooit

Een piramide van de Mayastad Calakmul, die net als Valeriana in de Mexicaanse staat Campeche ligt. Beeld: PashiX/CC BY-SA 4.0.

Onderzoekers hebben diep in de Mexicaanse jungle de overblijfselen van een van de grootst bekende Mayasteden gevonden. Het complex bevat ruim 6500 gebouwen, waaronder piramides, tempels, amfitheaters en een sportveld voor balspellen. In de hoogtijdagen, tussen 750 tot 850 jaar na Christus, leefden er naar schatting 30.000 tot 50.000 mensen.

’s Werelds vreemdste schip op het nippertje gered van de sloopwerf

Beeld: U.S. Navy/John F. Williams.

Nee, dit is geen schip dat naar de diepste krochten van de oceaan zinkt. Dit is het FLoating Instrument Platform (FLIP), een 108 meter lang onderzoeksplatform dat 90 graden kan kantelen, waarna nog maar 17 meter boven water uitsteekt. De icoon heeft 60 jaar trouwe dienst gedaan en lag sinds 2023 bij een sloopwerf te wachten om ontmanteld te worden. Maar van dat lot is FLIP nu last minute gered.

