Nu bewezen: kaketoes kunnen best goed dansen

Tamme kaketoes kennen wel dertig verschillende dance moves, waaronder headbangen en body rolls, toont nieuw onderzoek aan.

In 2007 was hij een grote hit op YouTube: Snowball de kaketoe. De vogel kon headbangen, bodyrollen, ritmisch wiegen en meer. En dat allemaal schijnbaar op de maat van popnummers als Another one bites the dust en Girls just wanna have fun. Wetenschappers stelden in die tijd vast dat Snowball diverse bekende dansbewegingen uit de mensenwereld liet zien.

Maar dat was slechts een studie bij één papegaaiachtige. Nu hebben onderzoekers van de Charles Stuart University in Australië het grootser aangepakt. Zij bekeken en analyseerden 45 filmpjes op sociale media van dansende tamme kaketoes én zes in een dierentuin in Australië. De resultaten verschenen in PLOS One.

Ritmisch aansturen

Dansen is voor het brein best ingewikkeld. Je leert het door imitatie. Het vergt synchronisatie en je moet al je spieren op ritmische wijze kunnen aansturen. Alleen mensen en papegaaiachtigen blijken de capaciteiten te hebben voor een dansje. Bij wilde vogels gaat het dan vooral om ritmisch en synchroon bewegen als onderdeel van een paringsritueel.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Natasha Lubke, somt nu dus in hun publicatie maar liefst dertig verschillende dance moves van tamme kaketoes op. Zeventien daarvan zijn nooit eerder beschreven.

Unieke dance moves

Ook waren er zeventien bewegingen die maar door één individuele vogel werden gemaakt en dus uniek zijn. Die moves bleken een combinatie van meerdere moves. Oftewel, de kaketoes bleken niet alleen te kunnen dansen, maar ook nog eens tot een (simpele) choreografie in staat te zijn.

De zes bestudeerde vogels in de dierentuin dansten overigens ongeacht of er muziek werd gespeeld. Dus écht afgesteld op de muziek waren de dansmoves niet.

Top 10

In totaal lieten 10 van de 21 bekeken soorten kaketoes zien in staat te zijn tot een breed repertoire aan dansbewegingen. Elke soort bleek bovendien zijn eigen top tien te hebben van meest uitgevoerde moves. Maar onder alle vogels was vooral de neerwaartse (downward, zie hieronder) beweging populair.

De tien meest populaire dance moves onder kaketoes. Beeld: Lubke et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0.

Ook interessant was de bevinding dat de Goffins kaketoe en de witte kaketoe ondanks gedeelde verwantschap niet op dezelfde manier dansten. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat er nog onbekende factoren een rol spelen in het ontstaan van het dansgedrag.

Paarritueelgedrag

Toch doen Lubke en collega’s een poging tot het verklaren van het dansgedrag van de kaketoes. Ze denken dat het oorspronkelijk gaat om een paringsritueel dat in gevangenschap is omgevormd, zodat het meer gericht is op het baasje van de betreffende vogel.

Het onderzoeksteam noemt overigens wel enkele beperkingen van de studie. Zo kon niet worden nagegaan of er of er tijdens de opnames van de dansende vogels factoren waren van buitenaf die van invloed waren. En ook niet of de kaketoes waren getraind in het dansen.

Muziek spelen

Voor ons is het natuurlijk leuk en grappig om de vogels te zien dansen. Maar vinden de dieren het zelf ook leuk? Dat vragen ook de onderzoekers zich af. Als kan worden bewezen dat de kaketoes er zelf ook blij van worden, kan het spelen van muziek aan de dieren een goed idee zijn om hun welzijn in gevangenschap te verbeteren, zo besluiten ze.

Bronnen: PLOS One, PLOS via EurekAlert!

Beeld: Unsplash/lorettarosaw