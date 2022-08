KIJK KIJK 9/2022 ligt in de winkel

Ga naar de dichtstbijzijnde boekhandel of surf naar onze webshop, want de nieuwste editie van KIJK ligt in de schappen! Met op de cover: knokken tegen de kilo’s. Waarom is sporten niet genoeg?

Veel mensen sporten om gewicht te verliezen. Toch worden we er met ons allen niet bepaald slanker op. Maar waarom niet? Wetenschappers bestudeerden jager-verzamelaars en ontdekten dat extra kilocalorieën verbranden niet dé oplossing is voor overgewicht. Ons lichaam lijkt namelijk handige trucjes te hebben ontwikkeld om extra lichaamsbeweging te compenseren.

Dit lees je ook in KIJK 9/2022:

Al enkele jaren kiest KIJK het Beste Tech-idee van Nederland (en je kunt nu stemmen!). Welke plannen hebben het inmiddels helemaal gemaakt en welke zijn niet veel verder gekomen dan de tekentafel?

Een groot deel van de portiekflats in ons land staat op de slooplijst omdat ze zo oud en slecht geïsoleerd zijn. Studenten van de TU Delft bedachten een alternatief voor het afbreken van deze gebouwen.

Vaak wordt evolutie gezien als iets wat duizenden jaren vergt. Maar door toedoen van de mens zijn sommige diersoorten genoodzaakt zich razendsnel aan te passen.

Leeg en rustig. Twee eigenschappen die onze maan tot de ideale plek maken voor bepaalde experimenten. Het mag dan ook geen verrassing heten dat daar allerlei plannen voor zijn.

Bij het verslepen van onderdelen van offshore-installaties komt veel kijken, en een fout komt een bedrijf duur te staan. Verstandig dus om die taken te oefenen. In dit simulatiecentrum kan het.

