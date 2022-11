Nu in de winkel en online verkrijgbaar: KIJK 12/2022

De nieuwste editie van je favoriete wetenschapsblad ligt weer in de schappen. Met op de cover: zenuwslopende wetenschap, einde aan de pijn.

Wie aan chronische pijn lijdt, zit al snel aan de opioïden of andere heftige pijnstillers. Gelukkig worden er nieuwe technieken ontwikkeld die pijnprikkels wegnemen zonder bijwerkingen of verslavingsgevaar. Daarbij draait het om het doorbranden, koelen of elektrisch stimuleren van zenuwen. En daarover lees je alles in KIJK 12/2022.

Verder in dit nummer:

Welke innovatie van eigen bodem blies de jury dit jaar van zijn stoel? En welk technisch hoogstandje harkte de meeste stemmen van het publiek binnen? De winnaars van het Beste Tech-idee 2022 zijn…

Wonden sneller laten helen, lymfoedeem verminderen, en de gezondheid van ruimtevaarders waarborgen. Volgens Jack van Loon is het sleutelwoord voor dit alles: zwaartekracht.

Een eeuw geleden opperde Alfred North Whitehead een alternatieve theorie om de zwaartekracht te beschrijven. Helaas moest die het uiteindelijk toch afleggen tegen het idee van Albert Einstein.

Bacteriën zijn in staat om energie op te wekken uit poep, plas en ander organisch materiaal. En van deze eigenschap maken steeds meer bedrijven handig gebruik.

Zogenoemde game engines zouden het een stuk simpeler hebben gemaakt om je eigen videospel te ontwikkelen. Hoe simpel? We namen de proef op de som.

Ben je abonnee van KIJK? Dan krijg je de Koude Oorlog-special gratis meegestuurd bij KIJK 12/2022! Deze speciale uitgave gaat over een heel bijzondere periode in de wereldgeschiedenis en is er om ons eraan te blijven herinneren hoe de Koude Oorlog is ontstaan en hoe de strijd tussen Oost en West de wereld decennialang in zijn greep heeft gehouden.