Koffie nóg lekkerder laten smaken doe je zo

Geniet jij ook elke ochtend van je vers gezette bakkie pleur? Wetenschappers komen met een simpele truc waardoor koffie nog beter smaakt.

Waar de een genoeg heeft aan twee kopjes koffie tikt de ander er met gemak veertien weg op een dag. Of die laatste persoon nog wel echt geniet van de drank is de vraag. Wellicht dat het helpt als hij z’n koffiebonen eerst een beetje vochtig maakt voordat ze worden vermalen. Volgens chemici van de Amerikaanse Universiteit van Oregon maakt dat de smaak van koffie namelijk nog intenser.

Statische lading

Wat het geheim is van een smaakvollere kop koffie? Simpel: spray eerst een beetje water op de bonen voordat je ze gaat malen tot koffiepoeder. Een koffiemolen bestaat uit twee metalen maalschijven met gekartelde randen die de bonen verpulveren. Daarbij ontstaat echter een statische lading, waardoor koffiepoeder samenklontert. Dat komt de smaak en de bonenmaler niet ten goede; die laatste raakt verstopt.

De wetenschappers ontdekten dit toen ze een aantal commercieel geproduceerde en in het laboratorium gebrande koffiebonen met elkaar vergeleken. De bonen varieerden in herkomst, brandtijd en vochtgehalte. Het team mat de statische elektriciteit in elke batch na het malen, evenals de deeltjesgrootte van de versgemalen koffie en de smaak van het uiteindelijke brouwsel.

Dark roast-bonen (die langer en op een hogere temperatuur gebrand zijn) produceerden meer statische lading dan light roast-bonen. De onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat donkerder gebrande bonen droger zijn dan licht gebrande bonen die meer vocht vasthouden. Door die droogte is er meer wrijving tussen de koffiedeeltjes en dus meer statische elektriciteit.

Bewezen

Door een klein beetje water te sprayen op de koffiebonen kan dit euvel worden voorkomen. Water geleidt elektronen goed, en daardoor is er minder statische elektriciteit.

Overigens komt de ontdekking voor barista’s en koffiepuristen niet als een verrassing; die sprayen al jaren water op de koffiebonen (zie onderstaand filmpje). Maar hé, het is toch fijn om te weten dat de wetenschap er nu ook achter staat.

