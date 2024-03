Drie keer is scheepsrecht: derde lanceerpoging Starship eindelijk een succes

Tijdens twee vorige testvluchten ontplofte Starship, de krachtigste raket ooit, vroegtijdig. De derde poging was wel een succes en de raket bereikte een baan rond de aarde.

Er gingen wat mislukte pogingen en explosies aan vooraf maar Starship, de krachtigste raket ooit, heeft eindelijk de ruimte bereikt. De herbruikbare tweetrapsraket van Elon Musks bedrijf SpaceX moet ruimtetoeristen en astronauten van en naar het maanoppervlak gaan vervoeren. Uiteindelijk wil Musk er zelfs mensen meer naar Mars brengen.

Het was al de derde officiële testvlucht, de vorige twee pogingen eindigden vroegtijdig in een explosie. Toch zag SpaceX dat als succesvolle experimenten: “Onze innovaties komen voort uit onze mislukkingen.”

Baan om de aarde

Het 120 meter hoge gevaarte bestaat uit twee trappen. De boostertrap, die nodig is om de aarde te verlaten, heet Super Heavy. De booster is maar liefst 70 meter hoog en beschikt over 33 aan elkaar gekoppelde raketmotoren. Bovenop de Super Heavy bevindt zich het 50 meter hoge compartiment waarin bemanning en bevoorrading kunnen (de tests zijn nu nog onbemand). Zowel de raket als de bovenste trap dragen de naam Starship.

Een kleine drie minuten na de lancering scheidde de twee trappen van elkaar. De bovenste trap reisde verder de ruimte in en Super Heavy maakte zich klaar om terug te keren naar de aarde.

De bovenste trap van Starship wist niet alleen de ruimte te bereiken, maar kwam ook in een baan om de aarde waar het verschillende manoeuvres uitvoerde, waaronder het openen en sluiten van de vrachtdeur. Hoe succesvol die oefeningen waren, is nog niet bekend.

Het einde ging toch nog fout

Na het ruimtebezoek hadden zowel Starship als Super Heavy moeten terugkeren naar de aarde en een gecontroleerd bommetje moeten maken in de oceaan. Dat ging alleen niet helemaal goed.

Super Heavy keerde wel terug naar de aarde, maar had rustig in de Golf van Mexico moeten ‘landen’. Motoren hadden het ruimtevaartuig moeten afremmen, dat is niet gebeurd en de boostertrap kwam met volle vaart in het water terecht. Starship had moeten ‘landen’ in de Indische Oceaan, maar verbrandde tijdens terugkeer in de atmosfeer.

Ondanks het teleurstellende eind noemt SpaceX dit een zeer geslaagde test.

Nog meer tests

De komende tijd zullen er nog veel meer tests met Super Heavy-Starship volgen. De raket speelt namelijk een belangrijke rol bij het vervoer van astronauten naar de maan tijdens het Artemis-programma. En de NASA wil al in 2026 mensen op de maan hebben staan, de tijd begint dus te dringen.

Als het aan Musk ligt, brengt de raket straks niet alleen mensen naar de maan, maar in een andere uitvoering uiteindelijk ook naar onze rode buurplaneet. Want dat was immers de reden dat de miljardair SpaceX ooit oprichtte. De maan is leuk, en goed voor de bankrekening, maar Musks droom is Mars.

Bekijk de lancering in de video hieronder:



Bronnen: Space.com, BBC, de Volkskrant