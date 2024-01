Japanse maanlander SLIM komt weer tot leven en hervat missie

De geplaagde Japanse maanlander kan eindelijk stroom opwekken en stuurt meteen een foto naar de aarde.

Vrijdagmiddag 19 januari (Nederlandse tijd) maakte Japan als vijfde land ooit een zachte landing op de maan. Maar na slechts drie uur moest maanlander SLIM al worden uitgeschakeld. De zonnepanelen stonden de verkeerde kant op gericht en konden daardoor geen energie opwekken. Later bleek dat SLIM op zijn neus was beland. Nu de zon is gedraaid, vallen er toch zonnestralen op de panelen en kon de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA de lander weer tot leven wekken.

De JAXA liet zondagnacht weten dat er eindelijk weer contact is met SLIM en deelde op X een foto van een nabijgelegen steen, gemaakt door de multi-band camera van de lander. Een van SLIMs taken is het analyseren van de samenstelling van stenen, om zo meer over de oorsprong van de maan te leren en waterbronnen te ontdekken.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG