‘Nog acht onontdekte planeten in ons zonnestelsel’

Volgens een Amerikaanse sterrenkundige zijn in de buitenwijken van ons zonnestelsel een aantal ‘adoptieplaneten’ te vinden. Anderen hebben daar flinke twijfels bij.

Sinds Pluto in 2006 werd gedegradeerd tot dwergplaneet, kent ons zonnestelsel acht planeten. Blijft het daarbij? Misschien niet. Volgens sterrenkundige Amir Siraj van de Amerikaanse Princeton-universiteit is er namelijk nóg een handjevol kleine werelden te vinden op grote afstand tot de zon.

Daarbij gaat het niet om planeten die tegelijk met de rest zijn ontstaan, maar om zogenoemde weesplaneten. Die horen niet bij een ster, maar koersen eenzaam door het heelal. Op een gegeven moment kan zo’n planeet ons zonnestelsel passeren en worden gegrepen door de zwaartekracht daarvan. Dan verandert ie als het ware van weesplaneet in adoptieplaneet. Van zulke adoptieplaneten zijn er volgens Siraj naar schatting vijf met ongeveer de massa van Mercurius en drie met de massa van Mars.

Flinke fout

En kunnen we die planeten ook zien? Mogelijk wel, schrijft Siraj, als je de beschikking hebt tot tien jaar aan waarnemingen hebt van het Vera C. Rubin-observatorium in Chili. Dat observatorium zou in 2025 in werking zou moeten treden.

De vraag is alleen of zich in die data écht zo’n acht planeten zullen schuilhouden. Volgens Thijs Kouwenhoven, hoogleraar sterrenkunde aan de Xi’an Jiaotong-Liverpool-universiteit in China, maakt Siraj namelijk een flinke fout. In diens berekening ziet hij het totale aantal weesplaneten dat door alle sterren in een cluster bij elkaar opgeteld is ingevangen aan voor het aantal weesplaneten dat een enkele ster zoals de zon heeft ingevangen. Dat laatste aantal is natuurlijk veel en veel kleiner. En daarmee daalt ook de kans op nog onontdekte planeten van het formaatje Mars of Mercurius fors.

Een ander verhaal is het voor kometen, voegt Kouwenhoven toe. “Het aantal kometen dat door de Melkweg zwerft, is enorm. Daarvan heeft ons zonnestelsel er waarschijnlijk honderdduizenden ingevangen.”

Bron: Astrophysical Journal Letters

Beeld: adventtr/Getty Images